Hàng nghìn người dân 'xí chỗ' từ sáng chờ xem hợp luyện diễu binh

21/08/2025 17:49

Hàng nghìn người đã tập trung dọc các tuyến đường xung quanh Quảng trường Ba Đình chờ xem buổi hợp luyện lễ diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2/9.

XEM CLIP:

20h hôm nay, tại Quảng trường Ba Đình diễn ra buổi hợp luyện đầu tiên lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Những ngày này, đông đảo người dân từ mọi miền Tổ quốc và du khách ngoài nước đổ về Thủ đô hòa chung không khí đại lễ.

Từ 11h, hàng nghìn người dân đã đổ về các tuyến đường: Hùng Vương, Trần Phú, Điện Biên Phủ, Nguyễn Thái Học, Phan Đình Phùng.... xung quanh khu vực Quảng trường Ba Đình để lựa chọn vị trí đẹp trên vỉa hè dọc các tuyến đường đoàn diễu binh, diễu hành đi qua.

Do đây là tuyến đường có nhiều khối diễu binh đi qua, nhiều người dân đã tranh thủ đi từ sớm mang áo mưa, tấm nylon, đồ ăn, nước uống để ăn, nghỉ, chờ buổi hợp luyện. 

Buổi hợp luyện huy động hàng chục nghìn cán bộ, chiến sĩ và lực lượng quần chúng tham gia. Các khối diễu binh, diễu hành, phương tiện cơ giới được triển khai đồng bộ, quy mô, bảo đảm tính trang nghiêm, khí thế và hoành tráng.

W-z6929592109939_673dfe9c514ccde01d6a18ac3a3c14f1.jpg

Ngã tư Hùng Vương - Phan Đình Phùng lúc 13h30

W-z6929595207816_c304cd890e171a616544d60f55723064.jpg
Nhiều người từ ngoại thành háo hức vào nội đô chờ xem hợp luyện
W-z6929593431930_97da22855831ef9c2261015f29b417ad.jpg

Nhóm sinh viên Đại học Điện lực đến từ 12h trưa

W-z6929613554509_b23502fe65aecd67c0805371c75e2c40.jpg
Dọc đường Hùng Vương chật kín người dân đến nhận chỗ
W-z6929614591727_f539d813b6132d61c7ee5e2160e3b5b9.jpg
W-z6929613908262_581a2b7162d08282d9e799c785a75157.jpg
Các tuyến phố xung quanh Quảng trường Ba Đình đã được trang hoàng rực rỡ cờ hoa, tạo nên bầu không khí hứng khởi. Ảnh: Thế Bằng
W-z6929519980987_eafd6f1c9690facfea6a1125708c4895.jpg
Lúc 12h, các tuyến phố dẫn vào Quảng trường Ba Đình đông nghịt người dân đứng, ngồi tràn hai bên đường để chờ xem hợp luyện
W-z6929529105817_0786a15ec9473b0713d2dd17fb019d1f.jpg
Chị Hoàng Vũ Ngọc Quyên cùng 2 con có mặt từ sáng sớm, mang theo đồ ăn, thức uống và áo mưa. Chị cho biết đây là dịp trọng đại của đất nước, nên muốn dẫn các con đi xem để vun đắp tình yêu Tổ quốc cho các con. Ảnh: Thế Bằng
W-z6929520228765_7d2c297b746a44ccad679f5bb2e5d7ae.jpg
Ảnh: Thế Bằng
W-z6929520707327_860b61386bde94ad1eb735de00f4b700.jpg
Bà Phạm Thu Hà cùng con cháu đi từ Vinh (Nghệ An) ra Hà Nội từ hôm qua. Sáng nay bà hào hứng chuẩn bị xôi, hướng dương, bánh, nước uống, áo mưa, ô... ngồi ở đầu lối vào Quảng trường Ba Đình. Ảnh: Thế Bằng
W-z6929519928177_e36dfcdf8756806b5020e67f01acd4c1.jpg
Rất đông bạn trẻ tập trung từ sớm ở các nút giao Hùng Vương - Nguyễn Thái Học, Hùng Vương - Trần Phú. Ảnh: Thế Bằng
W-z6929519794800_122526c3b521d59ddb80b833edd83c6e.jpg
Nhiều bạn trẻ đã có mặt, mang theo cờ đỏ sao vàng, mặc áo dài truyền thống để chờ đón hợp luyện. Ảnh: Thế Bằng
W-z6929520523719_fc8a81a18ff03fe1f3ac97e295fa5a0b.jpg
Tranh thủ đường phố vẫn chưa bị cấm xe, người dân chụp ảnh với các chiến sĩ Quân đội đang làm nhiệm vụ. Ảnh: Thế Bằng
W-z6929631988603_35027c17798c72a46ca772adc713049c.jpg
Người dân chụp ảnh trước Trung tâm Hội nghị quốc tế ở phố Lê Hồng Phong. Chị Hoàng Thị Thu (TP Hải Phòng) cùng các bạn bè của mình đã thuê ô tô 16 chỗ để có mặt tại Thủ đô cùng chờ đợi xem hợp luyện diễu binh trên đường Lê Hồng Phong. Ảnh: Thế Sơn
W-z6929633335414_8504fd16325d53ac2233d3d65623af5b.jpg
Người dân ngồi chờ trên vỉa hè phố Nguyễn Thái Học. Ảnh: Thế Sơn
W-z6929631936038_2eea0c3123caac3386fd9eedb03e1f84.jpg
Thời tiết mát mẻ cũng phần nào giúp người dân thoải mái hơn khi chờ đợi. Ảnh: Thế Sơn
W-z6929633345954_eb88544b46f682db1b5490173bdca092.jpg
Ảnh: Thế Sơn
W-cô tuyết.jpg
Cô Tuyết 54 tuổi (Hoà Lạc) chia sẻ, 4h cô cùng mọi người trong tổ dân phố hào hứng lên phố để "tìm chỗ đẹp" xem buổi hợp luyện. Ảnh: Quý Bảo
W-Người dân cẩn thận chuẩn bị nhu yếu phẩm để đợi sơ duyệt.jpg
Người dân trải áo mưa, chuẩn bị sẵn nhiều túi đồ ăn, dự kiến buổi hợp luyện sẽ kéo dài đến tối muộn. Ảnh: Quý Bảo
W-z6929614175481_ac1c5753b79c24f3776f33f366b04e94.jpg
Lực lượng chức năng căng rào chắn vỉa hè và lòng đường chuẩn bị cho cấm đường. Ảnh: Thế Bằng
W-z6929649584174_da9f67bf035db7d05a487cf15d9f043c.jpg
Người dân trên phố Sơn Tây trang trí cờ trước nhà.
W-bán cờ.jpg
Người đàn ông bán cờ trên phố Hoàng Hoa Thám chào mừng các đoàn xe chở khối quần chúng diễu hành đến điểm tập kết sớm. Ảnh: Hoàng Hà
Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/hang-nghin-nguoi-dan-xi-cho-tu-sang-cho-xem-hop-luyen-dieu-binh-2434424.html
Copy Link
https://vietnamnet.vn/hang-nghin-nguoi-dan-xi-cho-tu-sang-cho-xem-hop-luyen-dieu-binh-2434424.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Nhịp sống
            Hàng nghìn người dân 'xí chỗ' từ sáng chờ xem hợp luyện diễu binh
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO