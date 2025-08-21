Hàng nghìn người dân 'xí chỗ' từ sáng chờ xem hợp luyện diễu binh

XEM CLIP:

20h hôm nay, tại Quảng trường Ba Đình diễn ra buổi hợp luyện đầu tiên lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Những ngày này, đông đảo người dân từ mọi miền Tổ quốc và du khách ngoài nước đổ về Thủ đô hòa chung không khí đại lễ.

Từ 11h, hàng nghìn người dân đã đổ về các tuyến đường: Hùng Vương, Trần Phú, Điện Biên Phủ, Nguyễn Thái Học, Phan Đình Phùng.... xung quanh khu vực Quảng trường Ba Đình để lựa chọn vị trí đẹp trên vỉa hè dọc các tuyến đường đoàn diễu binh, diễu hành đi qua.

Do đây là tuyến đường có nhiều khối diễu binh đi qua, nhiều người dân đã tranh thủ đi từ sớm mang áo mưa, tấm nylon, đồ ăn, nước uống để ăn, nghỉ, chờ buổi hợp luyện.

Buổi hợp luyện huy động hàng chục nghìn cán bộ, chiến sĩ và lực lượng quần chúng tham gia. Các khối diễu binh, diễu hành, phương tiện cơ giới được triển khai đồng bộ, quy mô, bảo đảm tính trang nghiêm, khí thế và hoành tráng.