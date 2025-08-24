Hàng nghìn người dân ở Nghệ An, Hà Tĩnh mang hành lý rời nhà đi tránh bão số 5

Ngày 24/8, để chủ động ứng phó với bão số 5, từ 14h, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng công an, quân đội, tổ chức đoàn thể tại các xã Tiên Điền, Cổ Đạm, Đan Hải (tỉnh Hà Tĩnh) đã tiến hành di dời người dân đến các điểm tập trung để tránh trú.

Ông Trần Quỳnh Thao, Chủ tịch UBND xã Đan Hải, cho biết: do ảnh hưởng của bão số 5, nước biển đã dâng cao, chỉ còn cách đê Hội Thống khoảng 10–15 m, tiềm ẩn nguy cơ bão đổ bộ gây mất an toàn cho tuyến đê và đe dọa tính mạng, tài sản của hàng trăm hộ dân.

Trưởng thôn Hội Tiến đến nhà dân vận động bà con di dời. Ảnh: T.Lương

Trước tình hình đó, để chủ động ứng phó với bão số 5, chính quyền tỉnh đã huy động khoảng 600 người từ nhiều lực lượng khác nhau để di dời 655 hộ dân (1.593 nhân khẩu) đến nơi an toàn.

"Lệnh di dời bắt đầu từ 14h ngày 24/8. Đến 17h nếu người dân không tự nguyện di dời, chúng tôi sẽ cưỡng chế đến nơi an toàn”, ông Thao nói.