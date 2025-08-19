Hàng nghìn khán giả chen chân xem robot hình người múa ballet

Trong lần đầu xuất hiện, Oli bước lên sân khấu như ngôi sao của nhóm nhảy riêng, thể hiện khả năng giữ thăng bằng, di chuyển linh hoạt và biểu cảm nghệ thuật. LimX xác nhận màn trình diễn này được thực hiện trực tiếp trước “một đám đông khổng lồ” tại sự kiện, cho thấy bước tiến tham vọng trong công nghệ robot hình người.

Đây chính là LimX Oli - robot thế hệ mới của công ty LimX Dynamics (Trung Quốc), vừa chính thức ra mắt hồi cuối tháng 7.

LimX Oli được thiết kế như một robot đa năng, phục vụ cho cả nghiên cứu AI lẫn ứng dụng công nghiệp. Sản phẩm có 3 phiên bản: Lite, EDU và Super, giá khởi điểm từ 158.000 NDT (khoảng 578 triệu đồng).

Điểm nổi bật của Oli nằm ở thiết kế mô-đun, cho phép thay đổi linh kiện, từ bàn tay bình thường đến kẹp chính xác hoặc bàn tay robot linh hoạt. Cùng với bộ công cụ phát triển phần mềm (SDK) mở, người dùng có thể điều khiển từng khớp, khai thác dữ liệu cảm biến và lập lịch nhiệm vụ. Điều này biến Oli vừa thành nền tảng nghiên cứu, vừa có thể triển khai trong kho bãi hay nhà máy.

Oli cao 1,65m, được trang bị 31 độ tự do (degree of freedom), vượt trội hơn so với robot bánh xe hay cánh tay robot cố định. Theo Tech Node, sản phẩm hướng đến các nhà nghiên cứu muốn đẩy nhanh tiến độ phát triển robot hình người.