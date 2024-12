Từ 3h sáng 9/12, nhiều fan đã có mặt ở sân Mỹ Đình, xếp hàng chờ với mong muốn có vị trí đẹp xem show "Anh trai say hi" diễn ra tối 9/12 tại Hà Nội. Một số bạn trẻ tranh thủ ngủ, mang theo đồ ăn giữ sức để 12h check-in vào cổng. Your browser does not support the video tag. Theo Tiền Phong