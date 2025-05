Hàng ngàn Phật tử thả hoa đăng cầu nguyện hòa bình tại Đại lễ Vesak 2025

Tại đây, lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo, TP.HCM, Phật giáo Việt Nam, đại diện Phật giáo quốc tế cùng hàng ngàn phật tử tham gia các nghi thức cầu nguyện, tắm phật, thả hoa đăng cầu mong quốc thái dân an.

Hoạt động này còn nhằm tưởng nhớ hơn hàng triệu người dân và chiến sĩ đã hi sinh trong các cuộc đấu tranh giành độc lập tự do và thống nhất non sông, nhắc nhở các thế hệ hôm nay và mai sau luôn khắc ghi công ơn của bao anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì sự bình yên của Tổ quốc.