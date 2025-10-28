Hãng máy hút bụi Trung Quốc làm ô tô 'nhái' Rolls-Royce Cullinan gây tranh cãi

Nội thất của D9 dài 3,7m, tông trắng toàn bộ, bố trí hai ghế thương gia phía sau với tựa lưng ngả 145 độ, tựa chân riêng, thông gió, massage, cùng khoảng để chân lên tới 1,2m. Dreame cho biết sẽ dùng nhiều vật liệu cao cấp để tạo cảm giác “siêu sang” tương tự phân khúc mà họ đang mô phỏng.

Về vận hành, mẫu SUV này dự kiến trang bị bốn motor điện độc lập cho hệ dẫn động AWD hỗ trợ torque vectoring, pin 100 kWh kèm tùy chọn mở rộng phạm vi hoạt động, hệ thống đánh lái bánh sau góc 24 độ, treo chủ động và cảm biến LiDAR, radar mm-wave, camera phục vụ ADAS và kiểm soát độ cao gầm.

Dreame đang xây dựng nhà máy tại Berlin, gần Gigafactory của Tesla, đồng thời hợp tác với ngân hàng BNP Paribas để huy động tài chính. Hãng đặt tham vọng cạnh tranh với Li Auto và các thương hiệu xe điện hạng sang Trung Quốc, thậm chí quốc tế, cho thấy kế hoạch thâm nhập thị trường ô tô điện không chỉ mang tính gây chú ý truyền thông mà còn nghiêm túc về lâu dài.

Theo Cartoq