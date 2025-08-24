Hàng loạt xe sang, siêu xe bị vứt xó, rỉ sét trong kho vẫn có giá tiền tỷ

Một đại lý ô tô bỏ hoang suốt nhiều năm, bên trong chứa đầy những chiếc Alfa Romeo cùng nhiều mẫu xe sang, siêu xe khác vừa được phát hiện.

Những chiếc xe sang này sản xuất từ thập niên 1970 đến 1990, bị phủ bụi và vứt xó trong các nhà kho sau khi chủ nhân của chúng - một người yêu thích Alfa Romeo - qua đời trong một tai nạn.

Cụ thể, Colin Smith - YouTuber đam mê xe với kênh The Bearded Explorer – đã đến Bỉ để khám phá địa điểm kỳ lạ này. Đây là một đại lý xe bị bỏ hoang ở Bỉ.

Colin cho biết, chủ đại lý đã qua đời trong một vụ tai nạn ô tô gần đó. Sự ra đi đột ngột ấy khiến showroom này buộc phải đóng cửa, còn những chiếc xe thì bị bỏ lại, nằm rải rác khắp nơi và gần như không ai động đến.