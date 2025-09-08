Hàng loạt xe sang Mercedes-Benz bị nứt ốp gỗ nội thất, hãng từ chối bảo hành

Thời gian qua, Mercedes-Benz phải đối mặt với nhiều vụ kiện tại Mỹ về lỗi tiêu hao pin đột ngột, lỗi làm mát,… Và mới đây, hãng xe sang này tiếp tục bị kiện về các tấm ốp gỗ trang trí vì được cho là có thể bị nứt theo thời gian, khiến chủ xe phải bỏ ra khoản chi phí sửa chữa đắt đỏ.

Vụ kiện tập thể này được nộp tại Tòa án Liên bang Quận Bắc Georgia (Mỹ). Họ là chủ sở hữu các mẫu Mercedes-Benz ML, GL, GLE, GLS, GLC và GLK sản xuất từ năm 2013 đến 2022. Đơn kiện cáo buộc hãng xe Đức đã vi phạm bảo hành ngụ ý (cam kết bảo hành “ngầm định” không có trong hợp đồng) khi bán các xe có ốp gỗ veneer dễ bị nứt, đồng thời cho rằng Mercedes đã cố tình che giấu lỗi này.