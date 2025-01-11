Hàng loạt quán cà phê Hà Nội đóng cửa sau một thập kỷ rực rỡ

Đồng loạt 'nói lời chia tay'

Trill Rooftop Cafe, quán cà phê trên tầng cao từng được xem là biểu tượng của mô hình rooftop tại Hà Nội, vừa chính thức thông báo dừng hoạt động từ ngày 27/10.

Trong thông báo đăng tải trên mạng xã hội, đại diện Trill viết: “Có những hành trình không kéo dài mãi mãi, nhưng đủ để lại dấu ấn thật sâu. Mười năm không chỉ là con số, đó là những buổi chiều vàng trên cao, là tiếng cười rộn rã bên tách cà phê, là những ngày mưa gió vẫn có người ghé lại trú chân”.

Trill Rooftop Cafe từng được xem là một trong những quán tiên phong cho trào lưu cà phê trên cao tại Hà Nội, với không gian mở, hướng nhìn toàn cảnh thành phố, thu hút nhiều thế hệ khách hàng.

Trước đó, quán cà phê Toka Coffee Stand trên phố Đặng Thái Thân chính thức thông báo ngừng hoạt động từ ngày 12/10. Trong lời chia tay gửi đến khách hàng, chủ quán viết: “Tụi mình thật sự rất buồn khi phải nói lời chia tay, nhưng cũng rất biết ơn vì đã được đồng hành cùng mọi người trong suốt thời gian qua”.