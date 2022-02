Hàng loạt nước châu Âu 'ra đòn' mạnh tay với Nga

RT cho hay, theo tuyên bố trên, “các ngân hàng Nga đã được lựa chọn sẽ bị xóa khỏi hệ thống SWIFT”. SWIFT là hệ thống thanh toán tài chính toàn cầu, xử lý giao dịch của khoảng 11.000 tổ chức tài chính tại hơn 200 quốc gia. Do đó, những ngân hàng Nga bị loại ra khỏi SWIFT sẽ bị ngắt kết nối với hệ thống tài chính quốc tế và bị ảnh hưởng hoạt động trên quy mô toàn cầu.

Trước đó vào sáng ngày 26/2, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nhấn mạnh các lệnh trừng phạt chống lại giới lãnh đạo Nga có thể là “lý do chính đáng để xem xét tất cả quan hệ với những quốc gia đã áp đặt lệnh trừng phạt với Moscow, đồng thời ngắt đối thoại về ổn định chiến lược”, cũng như hủy bỏ nhiều hiệp ước như hiệp ước New START nhằm giải trừ vũ khí hạt nhân.

Nga tuyên bố triển khai “chiến dịch quân sự đặc biệt” với mục tiêu “phi quân sự hóa” ở Ukraine vào ngày 24/2. Đa số các nước phương Tây cáo buộc cuộc tấn công của Nga là “vô cớ” và “phi lý”.

Còn theo Reuters, điện Kremlin cho biết các binh sĩ Nga đã chiếm lại ưu thế “từ mọi hướng”, sau khi Tổng thống Vladimir Putin yêu cầu tạm dừng chiến dịch tấn công vào ngày 25/2. Nhưng chính phủ Ukraine lại khẳng định không có sự tạm dừng nào.

“Chúng tôi vẫn chống trả và đã thành công đánh tan đòn tấn công từ địch. Cuộc chiến vẫn đang diễn ra”, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chia sẻ trên mạng xã hội.