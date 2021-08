Hàng loạt nghệ sĩ Việt Nam thích thú cover bài hát mới cực 'khó ăn' của Billie Eilish - 'Billie Bossa Nova'

Bước ra từ cuộc thi The Voice Kid, Bùi Hà My cũng nhận được nhiều khen ngợi khi dám thử mình với bản pop-rock ấn tượng nhất album Happier than ever. Giọng hát trong trẻo được Hà My thể hiện một cách u buồn, truyền tải 2 thái cực khác biệt của bài hát.