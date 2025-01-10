Hàng loạt luật thuế mới có hiệu lực từ hôm nay, doanh nghiệp cần chú ý

Áp thuế 15% với doanh nghiệp doanh thu dưới 3 tỷ đồng từ hôm nay
Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2025 áp dụng thuế suất 15-17% cho doanh nghiệp nhỏ, đồng thời bổ sung ưu đãi, miễn, giảm thuế và nhiều khoản chi được trừ khi tính thu nhập chịu thuế.
Lần đầu tiên Luật đã quy định mức thuế suất ưu đãi thấp hơn mức chuẩn (20%) để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Theo đó, mức thuế 15% được áp dụng cho doanh nghiệp có doanh thu năm không quá 3 tỷ đồng; mức thuế 17% áp dụng cho doanh nghiệp có doanh thu năm từ trên 3 tỷ đến không quá 50 tỷ đồng.
Tuy nhiên, quy định này không áp dụng với doanh nghiệp trong quan hệ liên kết hoặc công ty con của doanh nghiệp không đáp ứng điều kiện ưu đãi.
Riêng lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí, mức thuế dao động 25-50% tùy điều kiện từng mỏ, do Thủ tướng Chính phủ quyết định. Các hoạt động khai thác tài nguyên quý hiếm như bạch kim, vàng, bạc, thiếc, vonfram, đá quý, đất hiếm chịu mức 50%, nhưng có thể giảm còn 40% nếu trên 70% diện tích mỏ nằm ở địa bàn đặc biệt khó khăn.
Quy định này nhằm phản ánh đúng khả năng sinh lời của từng lĩnh vực, đồng thời khuyến khích đầu tư tại các khu vực khó khăn.
Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp: Mở rộng ngành nghề và địa bàn
Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 67/2025/QH15 đã bổ sung nhiều ngành nghề vào diện được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp gồm: dự án đầu tư thuộc đối tượng ưu đãi và hỗ trợ đầu tư đặc biệt quy định tại khoản 2 điều 20 của luật Đầu tư; đầu tư kinh doanh cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa; đầu tư kinh doanh khu làm việc chung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo theo quy định của luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Về mức thuế suất ưu đãi và thời gian áp dụng ưu đãi, luật sửa đổi, bổ sung quy định việc áp dụng thuế suất 10% trong thời hạn 15 năm đối với dự án đầu tư mới tại khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, khu công nghệ số tập trung; dự án đầu tư mới tại khu kinh tế nằm trên địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn.
Bổ sung quy định áp dụng mức thuế suất ưu đãi 17% trong thời gian 10 năm đối với dự án đầu tư kinh doanh cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa; đầu tư kinh doanh khu làm việc chung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo theo quy định của luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; dự án đầu tư mới tại khu kinh tế nhưng không nằm trên địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn.
Một số trường hợp miễn, giảm thuế khác được đề cập trong luật là: bổ sung quy định về việc giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp đối với thu nhập của đơn vị sự nghiệp công lập từ hoạt động cung cấp dịch vụ sự nghiệp công tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.
Bổ sung quy định về việc áp dụng miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm liên tục kể từ khi có thu nhập chịu thuế đối với doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh.
Một trong những nội dung đáng chú ý của Luật đó là quy định cụ thể nguyên tắc áp dụng ưu đãi theo ngành nghề và địa bàn. Các ngành nghề mới được bổ sung gồm đầu tư cơ sở kỹ thuật, ươm tạo, khu làm việc chung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo; dự án thuộc đối tượng ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đặc biệt theo Luật Đầu tư.
Đồng thời các địa bàn ưu đãi bao gồm khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, khu công nghệ số tập trung; địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.
Luật cũng cho phép kế thừa nghĩa vụ và quyền lợi liên quan đến ưu đãi thuế trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi sở hữu.
Mức thuế suất ưu đãi và thời gian áp dụng
Mức thuế ưu đãi 10% trong 15 năm áp dụng cho dự án đầu tư mới tại khu công nghệ cao, khu công nghệ số tập trung, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, hoặc tại khu kinh tế ở địa bàn hó khăn/đặc biệt khó khăn.
Mức thuế 17% trong 10 năm áp dụng cho dự án đầu tư cơ sở kỹ thuật, ươm tạo, khu làm việc chung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; dự án đầu tư mới tại khu kinh tế nhưng không nằm ở địa bàn khó khăn.
Bên cạnh đó, doanh nghiệp thuộc diện này còn được miễn thuế tối đa 2 năm và giảm 50% trong 4 năm tiếp theo.
Đáng chú ý, Luật cũng bổ sung quy định ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư mở rộng.
Các trường hợp miễn, giảm thuế khác
Luật cũng quy định các trường hợp được miễn, giảm thuế khác. Cụ thể, giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp đối với đơn vị sự nghiệp công lập cung cấp dịch vụ công tại địa bàn khó khăn.
Miễn thuế thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm liên tục kể từ khi phát sinh thu nhập chịu thuế đối với doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh.
Luật bổ sung tiêu chí phân bổ theo chi phí trong trường hợp không hạch toán riêng được thu nhập từ hoạt động được ưu đãi.
Đồng thời, quy định loại trừ ưu đãi đối với thu nhập từ thăm dò, khai thác khoáng sản; thu nhập từ hàng hóa, dịch vụ thuộc diện thuế tiêu thụ đặc biệt, trừ một số dự án như sản xuất, lắp ráp ô tô, máy bay, tàu thủy, lọc hóa dầu.
Mở rộng đối tượng nộp thuế và thu nhập chịu thuế
So với các quy định trước đây, Luật mới bổ sung, sửa đổi trên nhiều phương diện: từ đối tượng nộp thuế, thu nhập chịu thuế, thu nhập được miễn thuế, kỳ tính thuế, phương pháp tính thuế, quy định về chi phí được trừ/không được trừ, thuế suất, ưu đãi thuế cho đến chuyển lỗ và điều kiện áp dụng ưu đãi.
Một trong những thay đổi quan trọng nhất là việc mở rộng phạm vi đánh thuế đối với doanh nghiệp nước ngoài.
Theo điểm d khoản 2 Điều 2, các doanh nghiệp nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam, bao gồm cả những doanh nghiệp kinh doanh thương mại điện tử và kinh doanh trên nền tảng số, đều phải nộp thuế đối với phần thu nhập phát sinh tại Việt Nam.
Bên cạnh đó, khoản 3 Điều 3 cũng quy định rõ: cả doanh nghiệp nước ngoài có cơ sở thường trú và không có cơ sở thường trú tại Việt Nam đều phải nộp thuế cho thu nhập phát sinh tại Việt Nam, bất kể hoạt động kinh doanh được tiến hành ở đâu. Điều này đảm bảo nguyên tắc công bằng, tránh thất thu ngân sách trong bối cảnh giao dịch xuyên biên giới và thương mại số ngày càng phổ biến.
Bổ sung quy định về thu nhập miễn thuế
Khoản 4 Điều 4 mở rộng các trường hợp thu nhập được miễn thuế, trong đó nhấn mạnh đến lĩnh vực nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Cụ thể, thời gian miễn thuế tối đa không quá 3 năm đối với thu nhập từ hợp đồng nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; thu nhập từ bán sản phẩm làm ra từ công nghệ mới lần đầu tiên áp dụng tại Việt Nam; thu nhập từ sản xuất thử nghiệm, bao gồm cả sản xuất thử nghiệm có kiểm soát theo quy định pháp luật.
Ngoài ra, Khoản 8 Điều 4 của Luật còn quy định miễn thuế đối với khoản hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách nhà nước, khoản bồi thường của Nhà nước.
Khoản 9 Điều 4 quy định cụ thể về chênh lệch do đánh giá lại tài sản khi cổ phần hóa, sắp xếp lại doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước. Miễn thuế với một số khoản thu nhập của đơn vị sự nghiệp công lập cung cấp dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu hoặc tại địa bàn đặc biệt khó khăn.
Quy định mới về kỳ tính thuế
Luật bổ sung quy định tại khoản 2 Điều 5 đối với doanh nghiệp nước ngoài cung cấp hàng hóa, dịch vụ thông qua thương mại điện tử và nền tảng số, kỳ tính thuế có thể xác định theo từng lần phát sinh hoặc theo tháng, phù hợp với đặc thù quản lý thuế trong môi trường kinh doanh số.