Hàng loạt luật thuế mới có hiệu lực từ hôm nay, doanh nghiệp cần chú ý

Áp thuế 15% với doanh nghiệp doanh thu dưới 3 tỷ đồng từ hôm nay

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2025 áp dụng thuế suất 15-17% cho doanh nghiệp nhỏ, đồng thời bổ sung ưu đãi, miễn, giảm thuế và nhiều khoản chi được trừ khi tính thu nhập chịu thuế.

Lần đầu tiên Luật đã quy định mức thuế suất ưu đãi thấp hơn mức chuẩn (20%) để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Theo đó, mức thuế 15% được áp dụng cho doanh nghiệp có doanh thu năm không quá 3 tỷ đồng; mức thuế 17% áp dụng cho doanh nghiệp có doanh thu năm từ trên 3 tỷ đến không quá 50 tỷ đồng.

Tuy nhiên, quy định này không áp dụng với doanh nghiệp trong quan hệ liên kết hoặc công ty con của doanh nghiệp không đáp ứng điều kiện ưu đãi.

Riêng lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí, mức thuế dao động 25-50% tùy điều kiện từng mỏ, do Thủ tướng Chính phủ quyết định. Các hoạt động khai thác tài nguyên quý hiếm như bạch kim, vàng, bạc, thiếc, vonfram, đá quý, đất hiếm chịu mức 50%, nhưng có thể giảm còn 40% nếu trên 70% diện tích mỏ nằm ở địa bàn đặc biệt khó khăn.

Quy định này nhằm phản ánh đúng khả năng sinh lời của từng lĩnh vực, đồng thời khuyến khích đầu tư tại các khu vực khó khăn.

Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp: Mở rộng ngành nghề và địa bàn

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 67/2025/QH15 đã bổ sung nhiều ngành nghề vào diện được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp gồm: dự án đầu tư thuộc đối tượng ưu đãi và hỗ trợ đầu tư đặc biệt quy định tại khoản 2 điều 20 của luật Đầu tư; đầu tư kinh doanh cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa; đầu tư kinh doanh khu làm việc chung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo theo quy định của luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Về mức thuế suất ưu đãi và thời gian áp dụng ưu đãi, luật sửa đổi, bổ sung quy định việc áp dụng thuế suất 10% trong thời hạn 15 năm đối với dự án đầu tư mới tại khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, khu công nghệ số tập trung; dự án đầu tư mới tại khu kinh tế nằm trên địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn.