Hàng loạt khách sạn Hà Nội 'cháy phòng' dịp 2/9, khách tìm chỗ nghỉ xa trung tâm

"Ban đầu, nhà tôi định không tới Hà Nội dịp 2/9 vì công việc bận rộn. Mãi tới giữa tháng 8, vợ chồng tôi mới sắp xếp được. Bố mẹ, các con tôi đều háo hức muốn trải nghiệm không khí ngày Quốc khánh, theo dõi lễ diễu binh, diễu hành. Vợ chồng tôi quyết định sẽ lái xe đưa cả nhà về Hà Nội chơi 3 ngày 2 đêm.

Nhưng 2 ngày liên tục, qua nhiều kênh đặt phòng, đại lý, tôi vẫn chưa tìm được phòng ở cận kề khu vực diễu binh và phù hợp yêu cầu của gia đình", chị Tiên nói.

Hiện, gia đình chị Tiên quyết định sẽ thuê khách sạn 4 sao ở khu vực Nam Từ Liêm, giá hơn 2 triệu đồng/phòng/đêm. Gia đình dự kiến đi tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội (khai thác đến Công viên Thủ Lệ) rồi đi bộ vào đường Kim Mã, Nguyễn Thái Học.

"Để có vị trí quan sát tốt, chắc gia đình tôi phải đi từ đêm 1/9. Khu vực xa trung tâm có giá thành hợp lý, chỗ để ô tô thuận tiện và hiện có tuyến metro nên tôi cũng không quá lo lắng. Tối 2/9, từ khách sạn nhà tôi cũng có thể theo dõi pháo hoa ở sân vận động Mỹ Đình", chị Tiên nói.