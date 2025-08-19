Hàng loạt diễn viên Trung Quốc đối diện nguy cơ bị cấm sóng

Ettoday đưa tin ngày 19/8, Weibo lan truyền biên bản nội bộ cuộc họp của Tổng cục Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình Trung Quốc (gọi tắt: Quảng Điện), đề cập việc phim đam mỹ (BL) phát sóng lách luật là hành vi vi phạm, đồng thời đưa ra hai lệnh cấm mới.

Nội dung tài liệu được cho là biên bản cuộc họp ngày 18/8 của Cục phim truyền hình thuộc Quảng Điện. Phần cuối có nhắc đến việc một số phim đam mỹ lách luật để phát sóng, từ nay về sau không được phát hành trên bản quốc tế của các nền tảng mạng.

Kể từ tháng 9, các diễn viên chính tham gia phim đam mỹ bị cấm góp mặt trong bất kỳ tác phẩm nào. Một blogger giải trí trong ngành xác nhận thông tin là có thật, lệnh cấm không có hiệu lực hồi tố. Người này thẳng thắn chỉ trích: “Việc các phim đam mỹ nước ngoài tràn ngược vào Trung Quốc gây ảnh hưởng”.