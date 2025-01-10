Hàng loạt đại gia bán dẫn đến Hà Nội trong tháng 11

Theo dự báo, ngành bán dẫn Việt Nam có tốc độ tăng trưởng doanh thu trung bình khoảng 11,6% mỗi năm đến 2027. Việt Nam hiện đã thu hút gần 170 dự án FDI công nghệ cao, đồng thời triển khai nhiều sáng kiến xây dựng phòng thí nghiệm và trung tâm R&D để chuẩn bị cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2027 có thể tự chủ một phần trong thiết kế, sản xuất và kiểm thử chip.

Bà Linda Tan, Chủ tịch SEMI Đông Nam Á, nhận định sự kiện năm nay diễn ra vào giai đoạn quan trọng, khi Việt Nam đang tăng tốc xây dựng năng lực chuỗi cung ứng trong nước và đẩy mạnh hợp tác quốc tế. Bà chỉ ra, lực lượng lao động trẻ, am hiểu công nghệ là một lợi thế chiến lược giúp Việt Nam phát triển nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực công nghệ cao.

Bên cạnh đó, các chính sách hỗ trợ và ưu đãi đầu tư từ Chính phủ đang tạo dựng môi trường thuận lợi cho ngành bán dẫn và trí tuệ nhân tạo. Hệ thống hạ tầng công nghiệp và nghiên cứu – phát triển (R&D) cũng đang mở rộng nhanh chóng, đặc biệt tại Hà Nội, TP.HCM và Bắc Giang, thể hiện sự sẵn sàng hội nhập vào chuỗi giá trị toàn cầu.