Hàng loạt công ty giải trí ở Việt Nam bị cưỡng chế thuế

Hàng loạt công ty giải trí bị cưỡng chế thuế

Gần đây, thông tin nhiều công ty hoạt động trong lĩnh vực giải trí bị cưỡng chế nợ thuế hàng trăm triệu đồng gây xôn xao trên mạng xã hội. Mọi chuyện bắt đầu khi xuất hiện thông tin công ty TNHH M-TP Entertainment do Sơn Tùng M-TP sáng lập bị cưỡng chế nợ thuế.

Theo đó, công ty nhận 4 quyết định cưỡng chế số 3211, 3212, 3213 và 3214, mỗi quyết định cưỡng chế số tiền 118.725.104 đồng. Thông tin này được đăng tải công khai trên website của Thuế Việt Nam thuộc Cục Thuế - Bộ Tài chính.

Phía Sơn Tùng nhanh chóng phản hồi về sự việc. Theo đó, nguyên nhân công ty này bị cưỡng chế là do sự chênh lệch kỹ thuật trong hệ thống thuế điện tử. Hiện công ty liên hệ, tích cực phối hợp với cơ quan thuế để khắc phục vấn đề.

Khán giả phát hiện không chỉ công ty của Sơn Tùng M-TP bị cưỡng chế nợ thuế mà tình trạng này còn xảy ra với một số công ty của các nghệ sĩ khác và tập đoàn giải trí lớn. Cụ thể, Công ty TNHH J97 Entertainment do Jack (J97) sáng lập đã bị Thuế cơ sở 1 TPHCM ban hành 3 quyết định, với số tiền cưỡng chế là hơn 800 triệu đồng/quyết định.