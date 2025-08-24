Hàng không hủy nhiều chuyến bay do bão số 5, 4 sân bay bị ảnh hưởng

Ngày 24-8, Vietnam Airlines thông báo điều chỉnh kế hoạch khai thác tại các sân bay Huế, Đồng Hới và Thanh Hóa trong hai ngày 24-, 25-8 do ảnh hưởng bão Kajiki (bão số 5).

Nhiều chuyến bay bị ảnh hưởng do bão số 5 (bão Kajiki)

Tại sân bay Phú Bài (Huế), trong ngày 24-8, hãng hủy 4 cặp chuyến bay giữa Hà Nội, TP HCM và Huế. Ngày 25-8, các chuyến bay đi và đến Huế sẽ được khai thác sau 12 giờ.