Hàng hiệu sẽ càng đắt 'cắt cổ' trong năm 2022

Theo CNA, hai năm qua, ngành công nghiệp hàng xa xỉ đáng lẽ phải chịu tác động mạnh của Covid-19. Thế nhưng vào năm 2021, thế giới chứng kiến doanh số bán hàng hiệu phục hồi hoàn toàn về mức trước đại dịch.

Theo các nhà phân tích, lý do bởi cổ phiếu của ngành hàng tăng năm thứ 6 liên tiếp, cao hơn 40% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt trội so với thị trường chứng khoán nói chung.

Tuy nhiên, sự phục hồi vẫn chưa đồng đều. Chỉ các thương hiệu lớn với sự hậu thuẫn vững chắc của tập đoàn mẹ mới thu được lợi nhuận, trong khi các thương hiệu nhỏ hơn vẫn gặp khó khăn, phải thanh lý hoặc phá sản.

Và mặc dù chi tiêu hàng xa xỉ đã trở lại mức của năm 2019 tại Mỹ, Trung Quốc và Hàn Quốc, doanh số bán hàng ở châu Âu và Nhật Bản vẫn giảm do sự thiếu hụt nguồn khách du lịch và hoạt động tiêm phủ vaccine vẫn còn chậm chạp.

Các người mẫu trong show diễn Chanel Haute Couture Xuân Hè 2022 tại Tuần lễ thời trang cao cấp Paris. (Ảnh: Vogue)

Hiện tại, với sự lan rộng của biến thể Omicron, các đợt giãn cách mới ở châu Âu và thị trường đang biến động ở Trung Quốc, bức tranh năm 2022 của ngành công nghiệp hàng hiệu trở nên rõ ràng hơn so với một năm trước đây.

Dự báo

Bất chấp những thách thức liên tục của đại dịch, các nhà phân tích tại Công ty tư vấn quản lý Bain & Company ước tính doanh số bán hàng xa xỉ sẽ tăng từ 283 tỷ euro vào năm 2021 lên khoảng 300-310 tỷ euro vào năm 2022.