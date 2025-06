Hàng hiệu giả giữa phố cổ Hà Nội, LV, Dior, Chanel giá rẻ bất ngờ

Các cửa hàng kinh doanh hàng hiệu giả Minh Hiền Store đều không xuất được hóa đơn đỏ. Ảnh: PV

Tiếp tục lấy ra một chiếc túi xách thương hiệu Louis Vuitton, nam nhân viên giới thiệu: "Mẫu LV này đa phần khách hàng mua đều rất hài lòng. Hàng chính hãng hơn 100 triệu đồng, nhà em chỉ bán hơn 1 triệu đồng. Còn nếu khách hàng yêu cầu kỹ hơn thì lên đời hàng VIP Pháp - hàng này có độ hoàn thiện cao hơn".

Giơ một chiếc túi Louis Vuitton On The Go, size (kích thước) 22 màu trắng - được cho là sản phẩm "hot trend", nữ nhân viên giới thiệu đây là best seller (sản phẩm bán chạy nhất - PV) của shop, có giá hơn 1.480.000 đồng, trong khi ở cửa hàng chính hãng, sản phẩm này có giá hơn 90 triệu đồng.

Tiếp tục hỏi mua túi Tote Lacoste bản to, nữ nhân viên cho biết có giá 900 nghìn đồng, cũng là hàng chế tác tại Trung Quốc. "Sản phẩm này hàng thật có giá hơn 5 triệu đồng, còn sản phẩm bên em có độ hoàn thiện cao, sát với hàng thật. Thông thường với những sản phẩm này, đa số bán online, giá rẻ hơn. Còn nhà em bán trực tiếp tại cửa hàng, chất lượng tốt hơn nên bán giá cao hơn".