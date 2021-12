Hãng độ xe nổi tiếng TechArt đến Việt Nam, xe Porsche như “hổ mọc thêm cánh”

Ngoài ra, 1AutoCare còn cung cấp các gói sản phẩm tự chăm sóc xe (Do It Yourself - D.I.Y) dành cho các chủ xe muốn tự tay chăm sóc cho chiếc xế cưng của mình trong thời gian rảnh rỗi.

Trung tâm dịch vụ 1AutoCare đầu tiên tọa lạc tại Số 10 Đường 14, Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Mỹ, Quận 7, TP.HCM được kỳ vọng sẽ là nơi kết nối những vị khách đam mê việc duy trì vẻ đẹp hoàn hảo cho chiếc xe ô tô của mình, đồng thời đây cũng sẽ là nơi kiến tạo những tác phẩm độc đáo mang dấu ấn cá nhân từ thương hiệu TechArt trên những chiếc xe Porsche.

Ông Đào Trung Vân, Nhà sáng lập và Điều hành 1AutoCare