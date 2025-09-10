Hàng cứu trợ nhân đạo vào Gaza tăng mạnh

Cơ quan Điều phối các hoạt động Chính phủ thuộc Bộ Quốc phòng Israel (COGAT) hôm nay cho biết, gần 510 chuyến xe chở hàng cứu trợ nhân đạo đã được thông quan và di chuyển vào bên trong Dải Gaza trong ngày 8/10, gần gấp đôi so với lượng hàng cứu trợ được chuyển vào khu vựa này trong những ngày trước đó, và gần bằng mức tối thiểu 600 chuyến xe chở hàng cứu trợ cần có vào Gaza mỗi ngày theo ước tính Liên hợp quốc. Ngoài ra, trong cùng ngày còn có thêm 300 chuyến xe chở hàng cứu trợ đã được các tổ chức của Liên hợp quốc và quốc tế, tiếp nhận ở phía bên trong Dải Gaza, để sẵn sàng phân phát cho người dân Palestine.

Xe tải chở hàng viện trợ đi vào Dải Gaza vào ngày 11/11/2024 từ cửa khẩu Erez. Ảnh: CNN

Tăng đưa hàng cứu trợ nhân đạo vào Gaza là một trong các nội dung quan trọng trong thỏa thuận ngừng bắn giai đoạn đầu dự kiến được ký kết hôm nay (9/10) giữa Israel và Phong trào Hamas. Cả người Israel và Palestine đều đã đưa ra phản ứng tích cực với thỏa thuận. Sáng 9/10, hàng nghìn người Israel đã tập trung tại Quảng trưởng Con tin ở thành phố Tel Aviv để ăn mừng thỏa thuận. Trong khi đó, lãnh đạo chính trị đối lập Israel Yair Lapid kêu gọi trao giải Nobel hòa bình cho Tổng thống Mỹ Donald Trump – tác giả của sáng kiến kết thúc chiến tranh Gaza và là người đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy đàm phản đi đến thỏa thuận.

Về phía Palestine, Chính quyền và các nhóm vũ trang lớn, trong đó có Phong trào Thánh chiến Jihad, đã tuyên bố hoan nghênh thỏa thuận. Người dân Palestine ở cả khu vực Bờ Tây và Dải Gaza, cũng đồng loạt xuống đường ăn mừng lệnh ngừng bắn.

Trên bình diện khu vực, lãnh đạo nhiều nước đã chính thức lên tiếng hoan nghênh và bày tỏ ủng hộ thỏa thuận. Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El Sisi gọi đây là thời khắc lịch sử. Nhà lãnh đạo Ai Cập – nước đóng vai trò chủ nhà và là một trong 4 quốc gia bảo trợ chính cho tiến trình đàm phán – khẳng định rằng việc Israel và Hamas nhất trí thực thi thỏa thuận, không chỉ có ý nghĩa khép lại cuộc chiến Gaza, mà còn mở ra cánh cửa cho người dân khu vực hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn.