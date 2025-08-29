Hàng công nghệ đua giảm giá, ưu đãi dịp 2/9

Thị trường nhiều khác biệt, tăng trưởng khá cho mùa mua sắm
Theo ông Peter Chang, Tổng Giám đốc ASUS châu Á – Thái Bình Dương, Việt Nam tiếp tục là một trong những quốc gia có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong khu vực, tầm khoảng 8–9% mỗi năm.
Thị trường laptop tại Việt Nam cũng đang ghi nhận những tín hiệu tích cực, đặc biệt là khi so sánh với các nước khác trong khu vực.
Một điểm đặc biệt khác khiến Việt Nam nổi bật hơn so với nhiều quốc gia khác chính là lợi thế về cơ cấu dân số.
Với hơn 100 triệu dân cùng với hệ thống giáo dục ổn định và mạnh mẽ, Việt Nam có nền tảng tốt cho lớp người tiêu dùng tiềm năng, am hiểu công nghệ và có trình độ học vấn cao.
Đồng thời, khi nền kinh tế phát triển, nhu cầu của người tiêu dùng cũng đang thay đổi. Trong 2–3 năm gần đây, sự tăng trưởng rõ rệt ở phân khúc tầm trung và cao cấp, bao gồm cả trong phân khúc gaming.
Sự dịch chuyển này cho thấy người tiêu dùng Việt Nam không còn chỉ tìm kiếm những sản phẩm cơ bản, mà họ đang mong muốn những trải nghiệm tốt hơn, hiệu năng cao hơn và sản phẩm được hoàn thiện tinh tế hơn.
Ở lĩnh vực smartphone, thống kê từ hãng nghiên cứu thị trường Canalys cho thấy, điện thoại 5G tiếp tục có sự đa dạng về giá cả lẫn mẫu mã, bên cạnh tính năng cải tiến và trải dài trên nhiều phân khúc. Người dùng có thể tìm mua điện thoại 5G với mức giá chỉ từ 4 triệu đồng hoặc cao hơn tùy theo thị hiếu.
Với sự cạnh tranh từ các hãng di động khi liên tục ra mới, thị trường này có thể tiếp tục được tăng cường trong cuối quý 3/2025. Trong đó, có thể kể đến các tân binh trào lưu mới như vivo V60 5G (giá 15,99 triệu đồng) cho giới trẻ với nhiều cải tiến, hay Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G (giá 12,69 triệu đồng) và các dòng OPPO Reno14 series (giá từ 8,99 triệu đồng), HONOR 400 Lite, HONOR X9c Smart 5G và realme 14T 5G (giá từ 7,99 triệu đồng)...
Ở phân khúc tầm trung, chỉ trong tháng 8 cũng đã có nhiều sản phẩm thi nhau ra mắt OPPO A5 (giá từ 5,29 triệu đồng), realme C71 (giá từ 4 triệu đồng), Redmi 15 (giá từ 4,29 triệu đồng), Tecno Spark 30 (giá 3,99 triệu đồng)..., từng bước giúp thị trường có thêm sức bật cho mùa mua sắm của tân học sinh sinh viên.
Kích cầu dịp lễ 2/9 với nhiều giảm giá thiết thực dành cho khách hàng trẻ
Với những tín hiệu tích cực của thị trường, dịp lễ 2/9 cũng là cách để các chuỗi bán lẻ tri ân người dùng với nhiều ưu đãi giảm giá, vừa là để kích cầu cho mùa mua sắm đầu năm học.
Đại diện 24hStore cho biết, chương trình kích cầu dịp lễ 2/9 được khởi động từ sớm dành cho khách hàng khi mua sắm tại hệ thống trong tháng 9 này.
"Hệ thống đã chuẩn bị hơn 8.000 phần quà gồm voucher giảm giá, nón bảo hiểm, phụ kiện... để dành tặng khách hàng mua sắm trong dịp lễ, bên cạnh tặng quà giá trị với hình thức bốc thăm trúng thưởng iPhone, điện thoại Xiaomi, Macbook...", hệ thống 24hStore chia sẻ.
Ngoài ra, cũng theo 24hStore, trong thời gian diễn ra chương trình, toàn bộ hệ sinh thái sản phẩm tại hệ thống (iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch mới/cũ, phụ kiện…) cũng sẽ được áp dụng mức giảm giá đặc biệt lên đến 66%. Hệ thống cũng khởi động hương trình Thu cũ đổi mới - Lên đời iPhone 16 Pro Max tặng AirPods 4 và nhiều chương trình ưu đãi khác dành cho khách hàng mua sắm đợt này.
Với FPT Shop, chương trình “TÂN BLING ĐỈNH – TIẾP BƯỚC TỰ HÀO” với hàng loạt ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng trên toàn quốc đã được diễn ra từ 25/8.
Cụ thể, FPT Shop tiếp tục mang đến hàng loạt ưu đãi hấp dẫn dành cho các sản phẩm công nghệ, gia dụng và điện máy, điển hình như: OPPO Find N3 5G 16GB 512GB giảm đến 15,19 triệu đồng, chỉ còn 28,99 triệu đồng; iPhone 16 Pro Max 256GB chỉ còn 22,99 triệu đồng; Macbook Air 13 M2 2024 8CPU/8GPU/16GB/256GB giảm 4,8 triệu đồng chỉ còn 19,69 triệu đồng; Máy tính xách tay HP Gaming Victus 15-fa2731TX i5 còn 19,99 triệu đồng...
Cùng với điện thoại, nhiều nhà mạng bên cạnh hợp tác ra mắt gói cước mới, cũng từng bước đa dạng nhiều hơn cho nhu cầu người dùng tùy thời điểm.
Trong dịp lễ 2/9, khi đăng ký gói cước 5G29 (giá 29.000 đồng) của Viettel, khách hàng được nhân đôi dung lượng 24GB/3 ngày so với 12GB data/3 ngày như thông thường, kèm 80 phút gọi gọi (70 phút nội mạng Viettel, 10 phút ngoài mạng Viettel) và 80 SMS.
Bên cạnh đó, người dùng gói 5G29 còn được miễn phí xem các bộ phim lịch sử trên ứng dụng TV360 cũng như trực tiếp theo dõi livestream lễ diễu binh 2/9 và các chương trình đặc sắc khác ngay trên điện thoại.
Riêng trong ngày 2/9, khách hàng Viettel sẽ được tặng 29% giá trị tất cả thẻ nạp, tiền khuyến mại sử dụng truy cập data trong 15 ngày.
Với MobiFone, gói cước VN80 (giá 34.000 đồng) như một món quà kết nối ý nghĩa trong những ngày đại lễ. Khi đăng ký thành công, khách hàng sẽ nhận 80GB data 5G tốc độ cao sử dụng trong 7 ngày, áp dụng đăng ký đến 15/9.
Vào mỗi thứ tư đến 3/9, khách hàng đăng ký mới gói cước MobiFone từ 70.000 đồng sẽ được tặng ngay 80GB data tốc độ cao trong 07 ngày, là dịp để xem giải trí video, trực tiếp livestream... trong các ngày lễ hào hùng của dân tộc.
Cùng với không khí 80 năm thành công của đất nước, FPT Shop phối hợp cùng Long Châu triển khai 7 điểm trạm “Tiếp sức – Tự hào Việt Nam” tại Hà Nội, trao tặng những món quà thiết thực như 29.000 kính cường lực iPhone 14 miễn phí, điện thoại bàn phím 4G chỉ 199.000 đồng, phụ kiện đồng giá từ 29.000 đồng, SIM FPT F99S không giới hạn data chỉ 80.000 đồng...