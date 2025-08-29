Hàng công nghệ đua giảm giá, ưu đãi dịp 2/9

Thị trường nhiều khác biệt, tăng trưởng khá cho mùa mua sắm



Theo ông Peter Chang, Tổng Giám đốc ASUS châu Á – Thái Bình Dương, Việt Nam tiếp tục là một trong những quốc gia có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong khu vực, tầm khoảng 8–9% mỗi năm.

Thị trường laptop tại Việt Nam cũng đang ghi nhận những tín hiệu tích cực, đặc biệt là khi so sánh với các nước khác trong khu vực.



Một điểm đặc biệt khác khiến Việt Nam nổi bật hơn so với nhiều quốc gia khác chính là lợi thế về cơ cấu dân số.

Với hơn 100 triệu dân cùng với hệ thống giáo dục ổn định và mạnh mẽ, Việt Nam có nền tảng tốt cho lớp người tiêu dùng tiềm năng, am hiểu công nghệ và có trình độ học vấn cao.

Thị trường laptop tại Việt Nam có nhiều tín hiệu tích cực cho xu hướng tiêu dùng mua sắm mới. Ảnh minh họa: Quỳnh Anh.

Đồng thời, khi nền kinh tế phát triển, nhu cầu của người tiêu dùng cũng đang thay đổi. Trong 2–3 năm gần đây, sự tăng trưởng rõ rệt ở phân khúc tầm trung và cao cấp, bao gồm cả trong phân khúc gaming.