Hàng chục YouTuber kéo đến livestream nhà ông Ba Minh mỗi ngày: Cuộc sống của ông và cả xóm nhỏ đảo lộn

Căn nhà nhỏ biến thành điểm livestream

Những ngày gần đây, câu chuyện về ông Nguyễn Hồng Minh (hay còn gọi là Ba Minh, ngụ Đồng Tháp) - người đàn ông nghèo khó nhưng giàu tình nghĩa, đã cưu mang bà Thái Thị Giao suốt hơn một thập kỷ - trở thành hiện tượng mạng xã hội, nhận về sự quan tâm đặc biệt từ cộng đồng.

Gần 30 năm trước, bà Giao trong một lần trốn chạy khỏi người chồng vũ phu đã ôm con bỏ đi, để lại ba người con khác ở nhà. Trên hành trình lưu lạc, bà thất lạc đứa con đi cùng, một mình sống cảnh “bèo trôi” đầy cay đắng. Định mệnh đưa bà gặp ông Ba Minh - một thợ hồ nghèo nhưng chất phác, nghĩa tình.

Ông Nguyễn Hồng Minh (Ảnh: Minh Tùng)

Dù chẳng dư dả, ông vẫn cưu mang, thương yêu bà như vợ chồng, cùng nhau mưu sinh hơn 11 năm. Thế nhưng, mới đây, con trai bà Giao đã tìm được mẹ và đến tận nơi đón bà về quê đoàn tụ. Khoảnh khắc chia ly, ông Ba Minh chỉ biết đứng lặng ngẩn ngơ bên cửa, đôi mắt buồn rười rượi nhìn theo.

Câu chuyện gây xúc động mạnh, hàng loạt hình ảnh và clip về ông Minh lan truyền chóng mặt, khiến ông bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý.

Khi câu chuyện lan rộng, cuộc sống bình yên trước đây của ông Ba Minh hoàn toàn bị xáo trộn. Hơn một tuần qua, mỗi ngày có hàng chục TikToker, YouTuber kéo đến tận nhà ông để quay clip, livestream, cập nhật tình hình.