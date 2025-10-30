Hàng chục triệu người xem livestream 'bóc phốt' nam ca sĩ lấy 600 triệu đồng của fan đưa bạn gái đi đánh bạc

Lâm Ngạn Tuấn sinh năm 1995, từng là nam idol nổi bật và sở hữu lượng fan đông đảo ở showbiz Trung Quốc sau khi debut trong nhóm nhạc Nine Percent.

Ngoài ca hát, nam ca sĩ còn chuyển hướng sang đóng phim. Anh có 2 tác phẩm gây chú ý là Nhất kiến khuynh tâm, Hóa ra anh rất yêu em. Tuy nhiên, vào năm 2022, danh tiếng của Lâm Ngạn Tuấn sụp đổ sau khi bị chính fan ruột tố cáo là con nghiện cờ bạc, bòn rút tiền của người hâm mộ để chơi đỏ đen.

Trên sóng livestream, người đứng đầu fanclub cho biết họ đã liên tục quyên góp tiền cho công ty Lâm Ngạn Tuấn vì yêu thích cũng như mong số tiền này có thể giúp sự nghiệp của thần tượng thăng tiến hơn. Trong đó, có một khán giả đã chi cho Lâm Ngạn Tuấn hàng triệu NDT (tương đương hàng tỷ đồng). Việc nam thần tượng giành được suất debut trong show sống còn Idol Producer cũng đều nhờ công sức và tiền bạc của người hâm mộ. Tuy nhiên, Lâm Ngạn Tuấn không hề dùng tiền fan đầu tư cho mình để phát triển sự nghiệp. Thay vào đó anh dùng chúng để cung phụng cho bạn gái, tiêu xài cá nhân.