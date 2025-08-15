Hàng chục người tử vong tại khu vực Darfur của Sudan trong đợt bùng phát dịch tả

Minh Ngô/VOV-Cairo| 15/08/2025 08:44

Tổ chức Bác sĩ không biên giới (MSF) hôm qua (14/8) cho biết, ít nhất 40 người đã tử vong tại khu vực Darfur của Sudan, trong đợt bùng phát dịch tả tồi tệ nhất trong nhiều năm qua.

Khu vực Darfur rộng lớn ở phía Tây Sudan, là chiến trường chính trong hơn 2 năm giao tranh giữa quân đội Sudan và Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF), đã bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đợt bùng phát dịch tả kéo dài hơn một năm qua.

Theo MSF, chỉ riêng tại khu vực Darfur, tổ chức từ thiện này đã điều trị cho hơn 2.300 bệnh nhân và ghi nhận 40 ca tử vong trong tuần qua. Tình hình trở nên nghiêm trọng nhất ở Tawila, thuộc bang Bắc Darfur, nơi 380.000 người đã phải chạy trốn để thoát khỏi giao tranh đang diễn ra ác liệt tại thủ phủ của bang này là thành phố El-Fasher.

hang chuc nguoi tu vong tai khu vuc darfur cua sudan trong dot bung phat dich ta hinh anh 1
Bệnh nhân mắc tả được điều trị tại Kosti, bang White Nile, Sudan, ngày 7/3/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Đợt bùng phát dịch tả tại Sudan ngày càng trầm trọng do tình trạng thiếu nước sạch, các biện pháp vệ sinh thiết yếu và tình trạng di dời hàng loạt do xung đột.

MSF cảnh báo, tình hình đã “vượt quá mức cấp bách”, dịch bệnh đã lan rộng đến nhiều khu vực ở Darfur và xa hơn nữa, thậm chí sang các nước láng giềng là Cộng hòa Chad và Nam Sudan.

Theo vov.vn
https://vov.vn/the-gioi/hang-chuc-nguoi-tu-vong-tai-khu-vuc-darfur-cua-sudan-trong-dot-bung-phat-dich-ta-post1222695.vov
Copy Link
https://vov.vn/the-gioi/hang-chuc-nguoi-tu-vong-tai-khu-vuc-darfur-cua-sudan-trong-dot-bung-phat-dich-ta-post1222695.vov
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Tin thế giới
            Hàng chục người tử vong tại khu vực Darfur của Sudan trong đợt bùng phát dịch tả
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO