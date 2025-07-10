Hàng chục người thiệt mạng vì mưa lũ lớn tại Ấn Độ và Nepal

Theo cơ quan khí tượng Ấn Độ, lượng mưa đo được tại nhiều nơi vượt xa mức trung bình mùa, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

Bang Tây Bengal, miền Đông Ấn Độ là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Thị trấn du lịch Darjeeling cùng các khu vực lân cận tại bang này chứng kiến nhiều vụ sạt lở nghiêm trọng.

Ít nhất 18 người thiệt mạng, trong đó có cả khách du lịch, hàng chục ngôi nhà bị cuốn trôi, cầu và đường giao thông bị hư hại. Công tác cứu hộ gặp nhiều trở ngại do đất đá, bùn lầy bao phủ một diện tích lớn và thời tiết xấu, trong khi chính quyền khuyến cáo người dân cũng như du khách tạm thời không rời khỏi khu vực cho đến khi có thông báo từ cơ quan chức năng.

Mưa lớn làm nhiều ngôi nhà và cơ sở hạ tầng bị hư hỏng tại Đông Bắc Ấn Độ và Nepal (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, nước láng giềng Nepal cũng chịu thiệt hại nghiêm trọng, đặc biệt tại huyện biên giới Ilam giáp Ấn Độ. Địa phương này ghi nhận khoảng 35 người tử vong, nhiều người mất tích chỉ trong hai ngày mưa lớn cuối tuần. Lũ cuốn trôi hàng chục cây cầu, phá hủy các tuyến đường huyết mạch, khiến nhiều khu vực bị cô lập và cản trở hoạt động cứu trợ.

Chính quyền tại 2 quốc gia này đang khẩn trương triển khai công tác ứng phó. Ở Ấn Độ, Lực lượng Ứng phó Thảm họa Quốc gia phối hợp với quân đội và chính quyền địa phương dọn dẹp đất đá, khơi thông giao thông và hỗ trợ người dân sơ tán.

Còn tại Nepal, lực lượng cứu hộ sử dụng trực thăng và xuồng máy để tiếp cận các vùng bị cô lập, trong khi các tổ chức cứu trợ quốc tế đã bắt đầu vận chuyển hàng cứu trợ khẩn cấp.

Dự báo cho thấy mưa lớn còn tiếp diễn trong những ngày tới, làm gia tăng nguy cơ các vụ lũ quét và sạt lở mới. Các chuyên gia cảnh báo, thảm họa lần này phản ánh rõ mức độ dễ tổn thương của khu vực Himalaya trước biến đổi khí hậu, đồng thời kêu gọi chính phủ hai nước tăng cường hệ thống cảnh báo sớm, quản lý rủi ro và đầu tư hạ tầng chống thiên tai.