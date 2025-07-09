Hàng chục người chết và mất tích trong vụ sập mỏ vàng tại Sudan

Lãnh đạo thành phố Berber, phía Bắc Sudan cho biết vụ sập mỏ vàng xảy ra hôm thứ 6 (5/9) tại khu vực Um Aud, phía Tây thành phố Berber thuộc bang Sông Nile. Ngoài 6 người tử vong đã được xác định, vụ sập mỏ vàng còn chôn vùi hơn 20 người khác dưới lòng đất. Các nỗ lực giải cứu những người bị mất tích đang được khẩn trương tiến hành.

Ít nhất 6 người thiệt mạng và hơn 20 người mất tích trong vụ sập một mỏ vàng xảy ra ngày 5/9 ở Sudan (Ảnh: Reuters).

Vụ sập mỏ vàng ngày 5/9 là tai nạn đáng tiếc thứ 2 xảy ra tại Sudan chỉ trong 1 tuần. Trước đó, hôm 31/8, một vụ lở đất kinh hoàng đã xảy ra tại khu vực Dafur, miền Tây Sudan, chôn vùi hoàn toàn một ngôi làng và khiến hơn 1.000 người tử vong. Đến nay, các lực lượng cứu hộ mới tìm thấy thi thể của khoảng một số nạn nhân.

Các vụ tai nạn nghiêm trọng liên tiếp đang làm trầm trọng thêm tình cảnh khố khổ của người dân Sudan bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột vũ trang đẫm máu bùng phát từ giữa tháng 4/2023 giữa quân đội quốc gia Sudan và Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF) đối địch.

Theo một số báo cáo, xung đột đến nay đã khiến hàng chục nghìn người tử vong và buộc khoảng 10 triệu người phải đi lánh nạn, biến Sudan trở thành quốc gia có số người tỵ nạn lớn nhất toàn cầu.