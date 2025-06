Hàng chục nghìn tấn dầu dùng cho thức ăn chăn nuôi biến thành... dầu ăn cho người

Công an tỉnh Hưng Yên vừa triệt phá một đường dây với quy mô đặc biệt lớn, với số lượng hàng giả đã tiêu thụ lên tới hàng chục nghìn tấn.

Đáng nói, nơi tiêu thụ chính được các đối tượng nhắm đến là những bếp ăn tập thể, nhà hàng, quán xá, kể cả những làng nghề chế biến bánh kẹo, đồ ăn vặt cho trẻ em...

Dầu thực vật để làm thức ăn chăn nuôi.

Ofood - một nhãn hiệu thực phẩm của Công ty TNHH Sản xuất và XNK Nhật Minh Food, là dầu ăn dành cho người đã được tiêu thụ với một số lượng cực lớn ra thị trường. Tuy nhiên, điều không thể tin nổi, đây lại là dầu thực vật để làm thức ăn chăn nuôi.

Để che giấu hành vi của mình, đối tượng chủ mưu đã sử dụng một đường ống ngầm để bơm dầu nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, thủy sản từ đây sang bồn chứa dầu ăn sử dụng cho người. Bước đầu xác định, các đối tượng đã bán hàng chục nghìn tấn dầu thực vật không đảm bảo chất lượng cho người tiêu dùng.

Các đối tượng đã mua dầu thức ăn chăn nuôi và thực hiện công bố sản phẩm có Vitamin A, kết quả kiểm nghiệm của cơ quan chức năng cho thấy không có thành phần này trong dầu ăn Ofood. Hàng chục nghìn tấn dầu ăn giả đã được tiêu thụ và điểm đến là hầu hết qua các cơ sở chế biến đồ ăn.

"Dầu của bên tôi chủ yếu sản xuất ra để nấu công nghiệp, đưa vào các nhà hàng, nấu ăn, chiên rán", bị can Đặng Thị Phương (Giám đốc Công ty Sản xuất và Xuất nhập khẩu Nhật Minh Food) khai nhận.

"Họ sử dụng rất nhiều thứ, có thể là đóng chai. Họ sản xuất bim bim, làm salad, khu làng nghề hoặc các khu vực như ở Hoài Đức", bị can Nguyễn Trọng Năng (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ An Dương) cho biết.

Trong đường dây sản xuất hàng giả này có Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu An Hưng Phước, là một trong những doanh nghiệp lớn hàng đầu trên cả nước nhập khẩu dầu thực vật. Ước tính doanh thu trong 3 năm gần đây của các công ty lên tới hơn 8.200 tỷ đồng.

Ngoài số sản phẩm người tiêu dùng đã sử dụng, Cơ quan Công an tỉnh Hưng Yên đã thu giữ hơn 1.000 tấn dầu nhập lậu.

Thượng tá Nguyễn Thế Trường (Trưởng Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an tỉnh Hưng Yên) thông tin: "Các đối tượng này đã lập ra các công ty bình phong cho mình để với hình thức sản xuất dầu ăn cho người, sau đó thông qua các công ty này để đưa hàng hóa là dầu ăn cho gia súc đưa vào các công ty sản xuất thực phẩm".

Cơ quan công an cũng đã khởi tố 3 bị can là các đối tượng cầm đầu điều hành đường dây về tội: sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm và buôn lậu.

Với hành vi trên, các đối tượng đã thu lợi bất chính từ 2 nguồn:

- Thứ nhất là giá bán dầu thực phẩm cho người, cao hơn khoảng 17% so với bán dầu nguyên liệu thức ăn chăn nuôi.

- Thứ hai là trốn thuế giá trị gia tăng. Thuế với dầu ăn thực phẩm là 8%, còn dưới vỏ bọc nguyên liệu thức ăn chăn nuôi thì thuế là 0%.

Các công ty này đã hoạt động nhiều năm nay, có những công ty đã hoạt động 14 năm, ước tính doanh thu mỗi năm của các công ty lên tới 4.500 tỷ đồng. Điều này đặt ra câu hỏi về công tác quản lý, kiểm soát hoạt động kinh doanh thực phẩm từ khâu nhập khẩu, sản xuất đến tiêu thụ.