Hàng chục nghìn tấm ốp trần bệnh viện bị bão giật bay tả tơi, hình ảnh gây choáng

Sáng 26/8, theo ghi nhận của VietNamNet, nhiều nhân viên tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An đã cùng nhau thu dọn các tấm ốp trần bằng nhôm bị gió bão thổi bay. Đồng thời, công tác dọn dẹp trong khuôn viên bệnh viện cũng đang được khẩn trương triển khai nhằm đảm bảo an toàn và khôi phục hoạt động bình thường.

Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, nơi chịu thiệt hại nặng trong cơn bão số 5

Khu vực các tấm ốp trần bị gió bão cuốn bay nằm tại sảnh hành lang kết nối giữa các tòa nhà trong Bệnh viện Ung bướu Nghệ An. Khu vực này có kết cấu hình chữ H, gồm hai tòa nhà 2 tầng và một khối nhà cao 8 tầng.

Do ảnh hưởng của gió mạnh, nhiều tầng trong khu vực này đã bị thổi bay hoàn toàn các tấm ốp trần, để lộ phần khung thép phía trên. Một số khu vực khác chỉ còn lại một vài tấm ốp vương vãi, gây mất an toàn và ảnh hưởng đến việc di chuyển, sinh hoạt trong bệnh viện.