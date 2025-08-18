Hàng chục nghìn người Hàn Quốc đòi cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol bồi thường

Theo nguồn tin từ giới luật sư Hàn Quốc, tính đến thời điểm hôm nay (18/8), đã có thêm 12.225 người dân nước này gửi đơn lên Tòa án trung ương thủ đô Seoul để kiện cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol, liên quan đến lệnh thiết quân luật do cựu Tổng thống ban bố và thu hồi vào đêm 3/12/2024. Những người tham gia khiếu kiện nêu lý do ông Yoon Suk Yeol đã đi ngược lại trách vụ của Tổng thống, không bảo vệ được quyền tính mạng, quyền tự do và sự tôn nghiêm của người dân, khi ban bố lệnh thiết quân luật nêu trên, đồng thời, đòi cựu Tổng thống phải bồi thường cho mỗi người 100.000 won (tương đương khoảng 2.000.000 VNĐ).

Cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol đến hầu tòa. Ảnh: Jiji Press

Theo các luật sư đại diện cho bên nguyên cáo, với số lượng người khiếu kiện đông như hiện nay, khoản bồi thường mà ông Yoon phải chi trả sẽ rất lớn, tuy nhiên, nếu dựa theo phương thức “tố tụng đương sự có chọn lọc” được pháp luật hiện hành của Hàn Quốc quy định, yêu cầu bồi thường nêu trên sẽ có hiệu lực pháp lý.

Trước đó, vào hôm 25/7 vừa qua, Tòa án trung ương thủ đô Seoul đã ra phán quyết buộc cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol bồi thường cho 104 người dân thủ đô Seoul mỗi người 100.000 won để bù đắp cho những tổn thất phi vật thể về tinh thần do lệnh thiết quân luật gây ra.

Phán quyết này đã tạo tiền lệ cho hàng loạt các vụ kiện dân sự khác, trong đó có vụ kiện đối với Bộ trưởng Quốc phòng tiền nhiệm Kim Yong Hyun - nhân vật được coi là cùng cựu Tổng thống ban bố lệnh thiết quân luật, do 4 tổ chức dân sự của Hàn Quốc bắt đầu tiến hành từ tháng 5 vừa qua, với nội dung tương tự như vụ kiện ông Yoon Suk Yeol.