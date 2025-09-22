Hàng chục nghìn người đứng chật kín 9 tầng lầu để gặp Triệu Lộ Tư

Trang Sohu đưa tin Triệu Lộ Tư mới tham gia sự kiện của nhãn hàng Teenie Weenie tại trung tâm thương mại Tây An, Thiểm Tây, Trung Quốc. Số lượng người chờ đón nữ diễn viên chật kín 9 tầng lầu, có nhiều người hâm mộ đã chờ đón từ đêm hôm trước.

Trước đó, Triệu Lộ Tư đã bị hủy một sự kiện offline bất ngờ khiến người hâm mộ lo lắng. Nữ diễn viên khẳng định cô sẵn lòng hợp tác với thương hiệu, nhưng lại bị nhãn hàng và công ty quản lý cũ Ngân Hà Khốc Ngu gạt đi, thậm chí còn đổ lỗi cho Triệu Lộ Tư không thể tham gia hoạt động. Có thể nói hiện tại Triệu Lộ Tư gặp rất nhiều khó khăn trong việc sắp xếp công việc do gặp sự cản trở, bất đồng từ công ty quản lý.