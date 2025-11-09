Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh

Phạm Công| 11/09/2025 19:36

Qua kiểm tra của lực lượng công an, 29 công nhân dương tính với heroin, những người này được trả lương bằng ma túy thay vì tiền.

Ngày 11/9, Công an phường Hiệp Hòa, tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa phối hợp với các đơn vị chức năng trực tiếp kiểm tra, test nhanh ma túy đối với các công nhân trong khu lán trại tại công trường thi công trong khu công nghiệp AMATA.

Lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra lưu trú kết hợp test nhanh ma túy đối với 5 lán trại, với tổng số hơn 100 công nhân, người lao động tỉnh ngoài đang sinh hoạt tại công trường thi công. Theo đó, phát hiện 29 trường hợp có kết quả dương tính với heroin. 

anh 1.jpg
Lực lượng công an kiểm tra lán trại của công nhân tại khu công nghiệp AMATA. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Quá trình đấu tranh với các trường hợp dương tính với ma túy và khám xét lán trại, tổ công tác phát hiện 4 tép ma túy tại giường ngủ của T.A.K. (SN 1994, trú thôn Nậm Chậu, xã Gia Hội, tỉnh Lào Cai) và 2 gói giấy bạc chứa ma túy trên vách xà ngang của L.V.N. (SN 1994, trú tổ dân phố Co Hả, phường Cầu Thia, tỉnh Lào Cai).

Mở rộng điều tra, Công an phường Hiệp Hòa xác định T.V.T. (SN 1979, trú thôn Vĩnh Thuận, xã Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn) là đối tượng đưa ma túy cho K. và N. để phát cho các công nhân sử dụng thay tiền công.

Lực lượng chức năng đã tiến hành thu thập hồ sơ để xử lý đối với các trường hợp dương tính với ma túy theo đúng quy định của pháp luật.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/hang-chuc-cong-nhan-duoc-tra-luong-bang-ma-tuy-o-quang-ninh-2441534.html
