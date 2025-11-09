Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh

Quá trình đấu tranh với các trường hợp dương tính với ma túy và khám xét lán trại, tổ công tác phát hiện 4 tép ma túy tại giường ngủ của T.A.K. (SN 1994, trú thôn Nậm Chậu, xã Gia Hội, tỉnh Lào Cai) và 2 gói giấy bạc chứa ma túy trên vách xà ngang của L.V.N. (SN 1994, trú tổ dân phố Co Hả, phường Cầu Thia, tỉnh Lào Cai).

Mở rộng điều tra, Công an phường Hiệp Hòa xác định T.V.T. (SN 1979, trú thôn Vĩnh Thuận, xã Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn) là đối tượng đưa ma túy cho K. và N. để phát cho các công nhân sử dụng thay tiền công.

Lực lượng chức năng đã tiến hành thu thập hồ sơ để xử lý đối với các trường hợp dương tính với ma túy theo đúng quy định của pháp luật.