Hàng chục cảnh sát xuất hiện tại nhà một trùm giang hồ ở Thanh Hóa

Theo ghi nhận, khoảng 15h30 ngày 26/10, lực lượng cảnh sát cơ động, hình sự và giao thông phong tỏa các tuyến đường Dương Đình Nghệ và Triệu Quốc Đạt (phường Hạc Thành, Thanh Hóa) để khám xét nhà và nơi làm việc của người đàn ông tên B., được cho là trùm giang hồ nổi tiếng tại địa phương.

Tại căn nhà số 90 Dương Đình Nghệ, hàng chục cảnh sát được huy động, túc trực bên trong và xung quanh khu vực.

Lực lượng cảnh sát có mặt tại căn nhà trên đường Dương Đình Nghệ. Ảnh: MK.

Cùng thời điểm, tại căn nhà số 136 Triệu Quốc Đạt – nơi ở và làm việc của ông B. – lực lượng chức năng cũng có mặt, kiểm soát hiện trường.