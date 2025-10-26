Hàng chục cảnh sát xuất hiện tại nhà một trùm giang hồ ở Thanh Hóa

26/10/2025 20:10

Hàng chục cảnh sát phong tỏa nhiều tuyến đường ở phường Hạc Thành (Thanh Hóa) để khám xét nhà riêng và nơi làm việc của một trùm giang hồ nổi tiếng.

Theo ghi nhận, khoảng 15h30 ngày 26/10, lực lượng cảnh sát cơ động, hình sự và giao thông phong tỏa các tuyến đường Dương Đình Nghệ và Triệu Quốc Đạt (phường Hạc Thành, Thanh Hóa) để khám xét nhà và nơi làm việc của người đàn ông tên B., được cho là trùm giang hồ nổi tiếng tại địa phương.

Tại căn nhà số 90 Dương Đình Nghệ, hàng chục cảnh sát được huy động, túc trực bên trong và xung quanh khu vực.

Lực lượng cảnh sát có mặt tại căn nhà trên đường Dương Đình Nghệ. Ảnh: MK.

Cùng thời điểm, tại căn nhà số 136 Triệu Quốc Đạt – nơi ở và làm việc của ông B. – lực lượng chức năng cũng có mặt, kiểm soát hiện trường.

Đến khoảng 18h cùng ngày, công tác khám xét tại cả hai địa điểm vẫn đang tiếp tục. Hiện cơ quan công an chưa công bố thông tin chính thức về vụ việc.

Theo tìm hiểu, tại Thanh Hóa, ông B. được xem là một trong những 'ông trùm xã hội' nổi tiếng, ngang hàng với các tay giang hồ như Tuấn 'Thần Đèn', Vi 'Ngộ', Mạnh 'Gỗ' hay Đạt 'Ma'. Ông B. còn là doanh nhân, kinh doanh nhiều lĩnh vực, nổi bật là hệ thống chợ tại nhiều địa phương trong tỉnh và các công ty về môi trường.

Nhiều cảnh sát phong tỏa căn nhà trên đường Triệu Quốc Đạt. Ảnh: MK.

Từ tháng 6 đến nay, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm có tổ chức, bắt giữ hàng chục đối tượng có tiền án, tiền sự, hoạt động trong các lĩnh vực phi pháp như cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, đánh bạc, buôn bán hàng cấm, bảo kê…

Đáng chú ý, trong số các đối tượng bị bắt có nhiều giang hồ cộm cán như Nguyễn Anh Tuấn (Tuấn 'Thần Đèn'), Lê Kim Thu (Thu 'Vệ sĩ'), Nguyễn Văn Vi (Vi 'Ngộ'), Bùi Quốc Ý (Ý 'Ẻng') và Nguyễn Văn Mai (Mạnh 'Gỗ').

            Hàng chục cảnh sát xuất hiện tại nhà một trùm giang hồ ở Thanh Hóa
