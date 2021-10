Han So Hee từ 'bad girl' ngổ ngáo tới ngọc nữ thế hệ mới

Khi Han So Hee bắt đầu nổi tiếng với bộ phim World Of The Married (Thế Giới Hôn Nhân), quá khứ của cô bắt đầu bị nhiều người đào bới lại.

Hết mình vì nghệ thuật

Nữ diễn viên đã phải giảm cân để đóng phim Thế Giới Hôn Nhân và phải tăng khá nhiều cân cho vai diễn Ji Woo trong bộ phim My Name mới được chiếu thời gian gần đây.

Với vai Yeo Da Kyung trong Thế Giới Hôn Nhân cô chia sẻ rằng mình đã phải giảm 2kg. Còn trong My Name Han So Hee đã phải tăng tới 10 kg để tăng cơ và có thân hình lực lưỡng hơn.



Han So Hee trong World Of The Married (Thế Giới Hôn Nhân).

Hình ảnh Ji Woo trong My Name là sự lột xác hoàn toàn của Han So Hee sau vai diễn trong Thế Giới Hôn Nhân và hình ảnh Na-bi nhút nhát trong Nevertheless (Dẫu Biết).

Han So Hee chia sẻ rằng để đóng được các cảnh hành động mà không cần nhiều đóng thế cô đã tham gia một "trường học hành động".