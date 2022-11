Han So Hee, Park Bo Gum xao xuyến vì BLACKPINK

Han So Hee

Tạp chí Vogue Thái Lan gần đây đã đăng tải bài phỏng vấn với nữ diễn viên Han So Hee, trong đó cô phải liệt kê 24 điều mình yêu thích nhất như thức ăn, màu sắc,...

Một trong những câu hỏi Han So Hee phải trả lời là ngôi sao Hàn Quốc yêu thích nhất, không mất nhiều thời gian do dự, nữ diễn viên ngại ngùng trả lời đó là BLACKPINK.

Han So Hee còn tiết lộ cô rất thích bài hát mới nhất của nhóm - Shut Down. Nữ chính Nevertheless sau đó phải đối mặt với câu hỏi khó hơn là chọn ra thành viên BLACKPINK yêu thích nhất, lần này Han So Hee phải nghĩ lâu hơn và cuối cùng lựa chọn Jennie.