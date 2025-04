Han So Hee lần đầu thừa nhận sai lầm sau ồn ào

Lời tự thú chân thành sau bão giông

Nữ diễn viên Han So Hee, người nổi tiếng với vẻ đẹp sắc sảo và lối diễn xuất cuốn hút, vừa có những chia sẻ đầy tâm tư trên blog cá nhân, đánh dấu sự trở lại không ồn ào nhưng chất chứa nhiều suy ngẫm sau khoảng thời gian im ắng. Bài đăng ngày 11 tháng 4 không chỉ là lời chào gửi đến những người hâm mộ luôn dõi theo cô, mà còn là một cuộc đối thoại sâu sắc với chính bản thân về những vấp ngã, những nhận thức mới mẻ và hành trình trưởng thành sau những sóng gió đời tư.

Han So Hee thẳng thắn nhận ra sai lầm trong quá khứ và bày tỏ tích cực khi nhắc đến tương lai.

Mở đầu bài viết, Han So Hee không ngần ngại nhắc đến tầm quan trọng của quá khứ trong việc định hình con người hiện tại. Cô viết: "Bởi vì quá khứ tạo nên hiện tại, tôi có xu hướng suy ngẫm thường xuyên". Lời chia sẻ chân thật này mở ra một không gian để nữ diễn viên nhìn nhận lại những khoảnh khắc đã qua, không né tránh những điều chưa hoàn thiện của bản thân. Điều đáng chú ý trong lời tự bạch của Han So Hee chính là sự thừa nhận những lần "tin chắc mình đúng dù thực tế không phải vậy".

Tuy nhiên, Han So Hee cũng thể hiện một thái độ tích cực khi khẳng định bản thân không muốn bị cuốn vào những điều đó. Thay vào đó, cô luôn nỗ lực để đi theo một hướng tốt hơn. Nhưng cuộc sống vốn dĩ không bằng phẳng, và nữ diễn viên cũng không ngoại lệ. Cô mượn lời một câu ngạn ngữ thâm thúy: “Bạn có thể tự hủy hoại bản thân bằng cách cố gắng bắt chước người giỏi hơn mình”, để bày tỏ sự nhận thức về việc đôi khi sự cố gắng quá mức, sự so sánh bản thân với người khác có thể mang lại những hệ quả tiêu cực.

Từ đó, cô chia sẻ về việc đang học cách sống phù hợp với khả năng và điều kiện của mình, một triết lý sống thực tế và trưởng thành hơn. Han So Hee dường như đã nhận ra rằng, mục tiêu không phải lúc nào cũng là những điều tốt nhất hay sự hoàn hảo, mà là sự an yên và hài lòng với những gì mình có thể đạt được.

Han So Hee đã tìm thấy một không gian riêng bình yên

Lời chia sẻ của Han So Hee không chỉ dừng lại ở những suy ngẫm về bản thân, mà còn mở ra một không gian kết nối mới với người hâm mộ. Cô bày tỏ mong muốn tạo ra một nơi mọi người có thể thỉnh thoảng ghé qua, mỉm cười với những bài đăng và hình ảnh lộn xộn, không theo trật tự của cô.

Han So Hee không cố gắng xây dựng một hình ảnh hoàn hảo, mà chấp nhận và chia sẻ những khía cạnh đời thường, có phần "lộn xộn" của mình. Điều này không chỉ tạo cảm giác gần gũi mà còn cho thấy sự trân trọng của cô đối với những người luôn ủng hộ mình.

Đáng chú ý, Han So Hee còn hé lộ kế hoạch tương tác tích cực hơn với người hâm mộ sau khi kết thúc lịch trình quay phim. Lời hứa hẹn này như một lời trấn an, một sự khẳng định rằng cô không hề xa rời công chúng, mà chỉ đang tạm thời tập trung vào công việc.

Điểm nhấn đặc biệt trong bài đăng lần này chính là bức ảnh chụp một cây ATM bị hỏng kèm dòng chữ: “Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này. Chúng tôi sẽ khắc phục sự cố trong thời gian sớm nhất”. Đi kèm với những hashtag đầy ẩn ý như “Giả vờ như đã sống cả một cuộc đời” và “Cố gắng dạy bảo người khác trong khi bản thân còn không giúp được mình”, bức ảnh này đã gây ra nhiều sự chú ý và được xem như một phép ẩn dụ tinh tế cho những khó khăn và vấp ngã mà Han So Hee đã trải qua.

Bức ảnh được Dispatch chụp được khi Han So Hee và Ryu Jun Yeol đi cùng một người bạn giữa ồn ào vào năm ngoái.

Nhắc lại những ồn ào gần đây, không thể không đề cập đến khoảng thời gian đầy sóng gió vào tháng 3 năm ngoái, khi Han So Hee công khai mối quan hệ với nam diễn viên Ryu Jun Yeol. Mối tình này ngay lập tức vấp phải nhiều ý kiến trái chiều và những nghi ngờ về một "mối quan hệ lấp chỗ trống", bởi trước đó Ryu Jun Yeol vừa kết thúc mối tình lâu năm với nữ diễn viên Hyeri. Phản ứng có phần cảm xúc và những lời lẽ được cho là nhắm vào Hyeri đã đẩy Han So Hee vào tâm điểm của những chỉ trích dữ dội. Dù chỉ kéo dài vỏn vẹn hai tuần, cuộc tình chóng vánh này đã để lại nhiều dư âm không mấy tích cực trong dư luận.

Chưa dừng lại ở đó, sau khi chia tay Ryu Jun Yeol, Han So Hee tiếp tục vướng vào những tin đồn liên quan đến một tài khoản mạng xã hội bí mật được cho là đã để lại những bình luận ác ý trên trang cá nhân của Hyeri. Mặc dù công ty quản lý của Han So Hee đã lên tiếng phủ nhận sự tồn tại của tài khoản này, nhưng những ồn ào liên tiếp đã không ít nhiều ảnh hưởng đến hình ảnh và tâm lý của nữ diễn viên.

Bài đăng mới nhất trên blog cá nhân của Han So Hee có thể xem như một lời "tự chữa lành," một nỗ lực để khép lại những chương không vui và hướng tới tương lai. Sự chân thành trong việc thừa nhận những sai lầm, sự khiêm tốn khi nhìn nhận lại bản thân và sự cởi mở trong việc chia sẻ với người hâm mộ cho thấy một Han So Hee trưởng thành và mạnh mẽ hơn sau những thử thách.

Han So Hee đang dần học cách đối diện với những "sự cố" trong cuộc sống một cách bình tĩnh và lạc quan hơn. Hành trình phát triển cá nhân sau những ồn ào của Han So Hee có lẽ vẫn còn nhiều chông gai, nhưng với sự chân thành và nỗ lực không ngừng, người hâm mộ hoàn toàn có thể kỳ vọng vào một phiên bản Han So Hee tươi mới và bản lĩnh hơn trong tương lai.