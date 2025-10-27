Hàn Quốc, Trung Quốc, Hollywood quản lý 'nghệ sĩ lệch chuẩn' ra sao?

Đầu tuần (27/10), cuộc họp giữa Cục Nghệ thuật biểu diễn và Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tiếp tục nhấn mạnh quan điểm quản lý, ngăn chặn việc nghệ sĩ biểu diễn, lan truyền sản phẩm lệch chuẩn. Quyết định trên nhận được sự ủng hộ lớn của dư luận.

Trước Việt Nam, nhiều nền âm nhạc và giải trí phát triển nhanh hơn tốc độ kiểm soát, đều đã trải qua giai đoạn siết mạnh tay, đưa ra chính sách định hình văn hóa.

Từ siết đến định hướng mềm

Tại Hàn Quốc đầu những năm 2000, sự trỗi dậy của rap và hip hop thách thức giới quản lý văn hóa. Thể loại nhạc đi ngược hoàn toàn với tinh thần thẩm mỹ sạch của Kpop truyền thống với ca từ sốc, chủ đề bạo lực, tình dục, chất cấm xuất hiện dày đặc.

Các đài truyền hình lớn KBS, MBC, SBS liên tục ban hành danh sách cấm phát sóng. Rapper Epik High từng bị cấm trình diễn ca khúc Fan (2007) vì lời bài hát bị cho là mang tính ám ảnh bệnh hoạn. Cùng năm, nhóm Dynamic Duo bị cấm sóng vì lời lẽ bị đánh giá thiếu tôn trọng phụ nữ.

Đến 2011, đài KBS công bố danh sách đen hơn 1.200 bài hát có ca từ phản cảm. Lonely của 2NE1 hay Love Alone của Miss A bị cấm chỉ vì chứa từ tiếng Anh như “hate” hay “sick”.

Sự thắt chặt của cơ quan quản lý khiến giới nghệ sĩ hoang mang. Sau đó, nhà quản lý văn hóa chọn hướng thí điểm mô hình "kiểm soát nhưng có giới hạn" thể loại nhạc rap, hip hop.