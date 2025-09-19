Hàn Quốc rúng động sau vụ 'ông lớn' thẻ tín dụng lộ dữ liệu 3 triệu khách hàng

Khoảng 280.000 khách hàng bị rò rỉ thông tin thẻ, mã bảo mật và ngày hết hạn, đối mặt nguy cơ sử dụng trái phép trên nền tảng thương mại điện tử.

Theo Cơ quan Giám sát Tài chính, Lotte Card - nhà phát hành thẻ tín dụng lớn thứ 5 Hàn Quốc - đã để lộ dữ liệu cá nhân của 2,97 triệu khách hàng, chiếm gần một phần ba tổng số người dùng.

Thứ trưởng Bộ Khoa học Ryu Je-myung khẳng định mục tiêu là “thiết lập các biện pháp căn bản chứ không chỉ hành động tạm thời”.

Với 2,69 triệu khách hàng còn lại, dữ liệu bị rò rỉ được đánh giá ít nhạy cảm hơn, song vẫn tiềm ẩn rủi ro trong các hành vi gian lận trực tuyến.

Điều tra cho thấy, vụ tấn công nhắm vào máy chủ thanh toán trực tuyến của công ty, bắt đầu từ ngày 22/7. Tin tặc đã quét lỗ hổng, cài mã độc, cài đặt web shell và dùng giao thức FTP để liên tục trích xuất dữ liệu trong gần hai tuần.

Dữ liệu bị đánh cắp trong sự cố lớn gấp 100 lần so với vụ hack máy chủ USIM của SK Telecom trước đó.

Đáng chú ý, lỗ hổng bị khai thác đã tồn tại từ năm 2017 do một máy chủ phục vụ dịch vụ thanh toán quốc tế hiếm khi được sử dụng không được cập nhật bản vá bảo mật.