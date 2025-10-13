Hàn Quốc nâng mức an ninh lên tối đa bảo vệ Hội nghị thượng đỉnh APEC

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo| 13/10/2025 20:51

Trong bối cảnh công tác chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) bước vào giai đoạn nước rút, Hàn Quốc thông báo sẽ triển khai các biện pháp an ninh ở mức cao nhất nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sự kiện quan trọng này.

Tại cuộc họp báo ngày 13/10 ở Seoul, Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc cho biết đã phối hợp với lực lượng cảnh sát các địa phương liên quan thành lập “Phòng điều phối tổng hợp” để điều hành thống nhất các hoạt động an ninh tại thành phố Gyeongju, nơi diễn ra hội nghị – cách thủ đô Seoul khoảng 370 km về phía Đông Nam. Bộ phận này đã chính thức được đưa vào hoạt động.

Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc thông tin thêm, công tác siết chặt an ninh tại Gyeongju và các khu vực lân cận sẽ bắt đầu từ ngày 21/10, và mức cảnh báo an ninh cao nhất sẽ được áp dụng từ ngày 28/10. Để đối phó với nguy cơ biểu tình hoặc tụ tập quy mô lớn, lực lượng chức năng sẽ huy động 87 đơn vị cảnh sát cơ động triển khai tại nhiều địa điểm trọng yếu.

han quoc nang muc an ninh len toi da bao ve hoi nghi thuong dinh apec hinh anh 1
Lực lượng cảnh sát tấn công đặc biệt chống khủng bố của Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap News

Trong thời gian diễn ra Hội nghị, khoảng 18.500 cảnh sát sẽ được huy động mỗi ngày để đảm bảo trật tự, an ninh và xử lý các tình huống khẩn cấp. Bên cạnh đó, cảnh khuyển, xe thiết giáp, trực thăng và các thiết bị vô hiệu hóa máy bay không người lái cũng sẽ được triển khai phục vụ công tác bảo vệ.

Theo cơ quan này, lực lượng cảnh vệ cơ động đã trải qua nhiều đợt diễn tập quy mô lớn, với mục tiêu không để xảy ra bất kỳ sơ hở nào trong công tác an ninh suốt thời gian Hội nghị diễn ra.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 13/10 xác nhận Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến thăm Hàn Quốc trong Tuần lễ cấp cao APEC, diễn ra từ 27/10 đến 1/11. Hai bên đang phối hợp để chuyến thăm có thể được tiến hành trong hai ngày 29 và 30/10, song khả năng ông Trump không tham dự các phiên họp chính của APEC vào ngày 31/10 và 1/11 vẫn được để ngỏ.

Theo vov.vn
