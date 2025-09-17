Hàn Quốc hồi sinh sông 'chết': Từ thảm họa đô thị đến danh thắng quốc gia

Hàn Quốc, đất nước nổi tiếng với tốc độ phát triển kinh tế thần tốc và đô thị hóa mạnh mẽ, từng đối mặt với nhiều vấn đề nghiêm trọng về môi trường. Trong quá trình công nghiệp hóa, các con sông và suối, nguồn sống quan trọng của cộng đồng, đã trở thành những “thảm họa môi trường”: Nước đục ngầu, mùi hôi thối, ô nhiễm hóa chất và rác thải tràn lan…

Trong vài thập niên gần đây, Hàn Quốc đã thực hiện nhiều dự án cải tạo sông, suối đáng kinh ngạc, biến chúng từ những dòng nước chết thành cảnh quan xanh mát, vừa bảo vệ môi trường, vừa tạo không gian sống cho người dân.

Nhà cửa ven bờ san sát, điều kiện sống tồi tàn, bệnh truyền nhiễm lây lan… khiến chính phủ Hàn Quốc quyết định lấp suối Cheonggyecheon. Ảnh: Pinterest

Một trong những ví dụ tiêu biểu nhất là dự án cải tạo dòng suối Cheonggyecheon dài gần 11km gắn liền với lịch sử của Thủ đô Seoul.

Kết hợp công nghệ với thiên nhiên và bài toán thẩm mỹ

Một yếu tố quan trọng trong thành công từ các dự án cải tạo sông, suối của Hàn Quốc là kết hợp công nghệ và thiên nhiên. Các kỹ sư môi trường nước này không chỉ đơn giản chỉ nạo vét bùn hay trồng cây. Họ áp dụng các giải pháp sinh thái như: Xây dựng hồ điều tiết để kiểm soát lũ lụt, sử dụng bùn sông sau khi xử lý làm phân bón, tạo nhiều khu vực lọc nước tự nhiên bằng cát, sỏi và thực vật thủy sinh. Các hệ sinh thái nhân tạo này vừa giúp lọc nước, vừa tạo môi trường sống cho cá, chim và các loài thủy sinh.

Ngoài Cheonggyecheon, Hàn Quốc còn triển khai nhiều dự án cải tạo khác, như sông Hàn, sông Anyang và các suối nhỏ trong đô thị. Đặc biệt, các dự án "hồi sinh" sông, suối đô thị đã trở thành mô hình tiêu biểu, giúp thành phố kết nối lại với thiên nhiên, đồng thời cải thiện sức khỏe cộng đồng.

Nghiên cứu cho thấy, sau khi các dự án cải tạo hoàn thành, mức ô nhiễm nước giảm đáng kể, đa dạng sinh học tăng lên, và mật độ cây xanh trong khu vực tăng gấp 2 - 3 lần. Quan trọng hơn, những không gian xanh này trở thành nơi vui chơi, tập thể dục, và tổ chức sự kiện văn hóa cho người dân.