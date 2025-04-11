Hàn Quốc gửi thư chia buồn đến Triều Tiên về việc ông Kim Yong Nam qua đời

Trong thư, Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong Young bày tỏ sự tiếc thương đối với cựu Chủ tịch Ủy ban thường vụ Hội đồng nhân dân tối cao Triều Tiên Kim Yong Nam. Bức thư có đoạn viết: “Năm 2018, ông Kim Yong Nam đã dẫn đầu đoàn đại biểu Triều Tiên sang thăm Hàn Quốc nhân Thế vận hội mùa đông Pyeongchang, góp phần mở đường cho đối thoại liên Triều”.

Cựu Chủ tịch Ủy ban thường vụ Hội đồng nhân dân tối cao Triều Tiên Kim Yong Nam. Ảnh: Reuters.

Bộ trưởng Chung Dong Young cũng cho biết ông đã có hai cuộc gặp với ông Kim Yong Nam tại Bình Nhưỡng vào tháng 6/2005 và tháng 9/2018. Cả hai lần gặp gỡ đều là dịp để hai bên trao đổi những câu chuyện có ý nghĩa sâu sắc về hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên và phát triển quan hệ hai miền.

Chính phủ Hàn Quốc đã 3 lần gửi điện chia buồn khi các quan chức cấp cao của Triều Tiên qua đời. Tuy nhiên, do những vấn đề tồn tại trong quan hệ song phương hiện nay, thư chia buồn lần này dừng ở cấp Bộ trưởng Bộ Thống nhất.