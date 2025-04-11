Hàn Quốc gửi thư chia buồn đến Triều Tiên về việc ông Kim Yong Nam qua đời

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo| 04/11/2025 18:13

Sau khi biết tin ông Kim Yong Nam - cựu Chủ tịch Ủy ban thường vụ Hội đồng nhân dân tối cao (Quốc hội) Triều Tiên qua đời, hôm nay (4/11), Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc đã gửi thư chia buồn đến Triều Tiên.

Trong thư, Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong Young bày tỏ sự tiếc thương đối với cựu Chủ tịch Ủy ban thường vụ Hội đồng nhân dân tối cao Triều Tiên Kim Yong Nam. Bức thư có đoạn viết: “Năm 2018, ông Kim Yong Nam đã dẫn đầu đoàn đại biểu Triều Tiên sang thăm Hàn Quốc nhân Thế vận hội mùa đông Pyeongchang, góp phần mở đường cho đối thoại liên Triều”.

han quoc gui thu chia buon den trieu tien ve viec ong kim yong nam qua doi hinh anh 1
Cựu Chủ tịch Ủy ban thường vụ Hội đồng nhân dân tối cao Triều Tiên Kim Yong Nam. Ảnh: Reuters.

Bộ trưởng Chung Dong Young cũng cho biết ông đã có hai cuộc gặp với ông Kim Yong Nam tại Bình Nhưỡng vào tháng 6/2005 và tháng 9/2018. Cả hai lần gặp gỡ đều là dịp để hai bên trao đổi những câu chuyện có ý nghĩa sâu sắc về hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên và phát triển quan hệ hai miền.

Chính phủ Hàn Quốc đã 3 lần gửi điện chia buồn khi các quan chức cấp cao của Triều Tiên qua đời. Tuy nhiên, do những vấn đề tồn tại trong quan hệ song phương hiện nay, thư chia buồn lần này dừng ở cấp Bộ trưởng Bộ Thống nhất.

Theo vov.vn
https://vov.vn/the-gioi/han-quoc-gui-thu-chia-buon-den-trieu-tien-ve-viec-ong-kim-yong-nam-qua-doi-post1243296.vov
Copy Link
https://vov.vn/the-gioi/han-quoc-gui-thu-chia-buon-den-trieu-tien-ve-viec-ong-kim-yong-nam-qua-doi-post1243296.vov
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Tin thế giới
            Hàn Quốc gửi thư chia buồn đến Triều Tiên về việc ông Kim Yong Nam qua đời
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO