Hàn Quốc cử đặc nhiệm lập tức sang Campuchia

Tổng thống Lee Jae Myung đã thể hiện quyết tâm mạnh mẽ xử lý vụ việc trong cuộc họp nội các ngày 14-10.

Tại cuộc họp, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp và Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc đã báo cáo tình hình, đồng thời đề xuất các biện pháp đối phó với nạn lừa đảo việc làm và giam giữ bất hợp pháp công dân Hàn Quốc tại Campuchia.

Sau đó, Tổng thống Lee Jae Myung quyết định cử đội đặc nhiệm liên bộ sang Campuchia phối hợp điều tra và giải cứu công dân.