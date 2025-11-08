Hàn Quốc bắn 21 loạt đại bác chào đón Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân

Sáng 11-8, tại Phủ Tổng thống Hàn Quốc Yongsan, Lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn Đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Đại Hàn Dân Quốc được tổ chức trọng thể.

Chuyến thăm diễn ra từ ngày 10 đến 13-8, theo lời mời của Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân.

Tổng thống Lee Jae Myung chủ trì Lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước Đại Hàn Dân Quốc. Ảnh: TTXVN

Vào lúc 9 giờ 30 phút (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn Đại biểu Cấp cao Việt Nam đã đến Phủ Tổng thống Hàn Quốc Yongsan.