Hàn Quốc áp dụng lệnh cấm học sinh sử dụng điện thoại trong trường

Học sinh có thể mang theo điện thoại đến trường, nhưng chỉ được sử dụng trường hợp khẩn cấp và phải được sự đồng ý của giáo viên. Ảnh minh họa: ST life

Theo kết quả bỏ phiếu tại Quốc hội, 115 nghị sĩ ủng hộ, 31 phản đối và 17 bỏ phiếu trắng trong tổng số 163 người có mặt. Bộ Giáo dục Hàn Quốc nhấn mạnh, quy định này nhằm bảo vệ ''quyền được học tập'' của học sinh và giúp giáo viên duy trì hiệu quả giảng dạy.

Trong nhiều năm qua, tình trạng học sinh mất tập trung vì điện thoại và nghiện mạng xã hội đã trở thành vấn đề nhức nhối. Theo khảo sát của Bộ Giáo dục, 37% học sinh trung học và trung học phổ thông cho biết mạng xã hội ảnh hưởng tiêu cực đến sinh hoạt hàng ngày, trong khi 22% cảm thấy lo lắng nếu không thể truy cập tài khoản cá nhân.

Ông Cho Jung-hun - nghị sĩ đảng Lực lượng Nhân dân, người đề xuất luật - cho biết: ''Nhiều học sinh thức đến 2-3 giờ sáng để dùng mạng xã hội, mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ. Đây là hồi chuông cảnh tỉnh cho xã hội''.

Luật mới không cấm tuyệt đối việc mang theo thiết bị. Học sinh có thể sử dụng điện thoại trong các tình huống khẩn cấp hoặc phục vụ mục đích giáo dục, nhưng cần có sự cho phép từ giáo viên hoặc ban giám hiệu.

Các chuyên gia cho rằng, cách tiếp cận này tạo sự linh hoạt, vừa ngăn chặn tình trạng lạm dụng điện thoại, vừa không cản trở những ứng dụng công nghệ cần thiết trong học tập.

Động thái của Hàn Quốc diễn ra trong bối cảnh nhiều quốc gia khác cũng siết chặt việc sử dụng điện thoại trong trường học. Pháp, Hà Lan, Bỉ và Hungary đã triển khai các lệnh cấm tương tự, trong khi Australia gần đây mở rộng lệnh hạn chế truy cập mạng xã hội cho thanh thiếu niên.

Nghiên cứu từ các nước châu Âu cho thấy, sau khi áp dụng lệnh cấm, học sinh tập trung hơn trong giờ học và tình trạng căng thẳng, mất ngủ do sử dụng điện thoại cũng giảm đáng kể.

Lệnh cấm điện thoại trong trường học của Hàn Quốc được kỳ vọng sẽ tạo ra môi trường học tập tập trung và lành mạnh hơn, giảm bớt ảnh hưởng tiêu cực của mạng xã hội đến thế hệ trẻ.

Nhật Minh (theo Korea Herald, TOI)