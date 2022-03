Hàn Hằng - Huyme 'bóc' chuyện yêu, lộ luôn việc ở chung

Sau 2 năm "mất tích", Hàn Hằng đã comeback hoàn toàn trên MXH. Cùng với sự trở lại này còn có chuyện tình của cô nàng và Huyme - điều mà dân tình trong thời gian trước hoàn toàn mù tịt thông tin.

Đúng là không công khai thì thôi chứ một khi công khai là cặp đôi trai xinh gái đẹp này sẽ lọt top đường đua phát "cẩu lương" ngay, không bằng cách này thì bằng cách khác.

Như mới đây, Hàn Hằng lại vừa khoe khéo mối quan hệ giữa mình với bạn trai chỉ bằng một video clip.