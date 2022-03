Hamlet Trương ưng ý khi 'đứa con tinh thần' được thể hiện đúng cách

Được biết đến với các bản “hit” triệu lượt nghe và thống trị nhiều bảng xếp hạng âm nhạc Việt, nhạc sĩ Hamlet Trương - tác giả của những bản tình ca buồn - vừa trình làng một sáng tác mới toanh mang tên Ta Chỉ Là Ở Trọ trong chương trình 1 KHÔNG 2 – The Only.

"Ta chỉ là ở trọ" qua phần dự thi của Cadie LTM - quán quân The Cover Show.

Với lối trình diễn độc đáo, cuốn hút Cadie LTM mang đến những dấu ấn khó quên trong lòng khán giả. Thậm chí, nhiều người đùa vui rằng “replay ca khúc này” hoài không chán.

Đây cũng là một trong những phần trình diễn xuất sắc của Cadie LTM từ đầu chương trình cho đến hiện tại. “Cô gái nhỏ” đã nhận tròn 100 điểm từ các vị giám khảo, ẵm luôn giải nhất tuần.

Khi lắng nghe “đứa con tinh thần” của mình được mặc đến 3 chiếc áo theo 3 phong cách khác nhau, Hamlet Trương chia sẻ đầy phấn khích: “Hạnh phúc khi gửi đứa con đúng chỗ đúng nơi”.