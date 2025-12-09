Hamas không thay đổi điều kiện ngừng bắn, Israel tiếp tục tấn công Gaza

Quan chức cấp cao Hamas, ông Fawzi Barhoum hôm qua khẳng định đòn tập kích của Israel nhằm hạt sát các lãnh đạo Hamas tại Doha, Qatar hôm 9/9 vừa qua, không làm thay đổi các điều kiện của nhóm này về vấn đề kết thúc cuộc chiến ở dải Gaza.

Trong một tuyên bố trên truyền hình, ông Barhoum nêu rõ lập trường của Hamas về kết thúc chiến tranh vẫn là: chấm dứt sự xâm lược và rút toàn bộ quân đội Israel ra khỏi dải Gaza; thực hiện trao đổi tù nhân và tiến hành công cuộc tái thiết dải Gaza. Cũng trong tuyên bố, quan chức Hamas cáo buộc chính quyền Mỹ đã đồng lõa với Chính phủ Israel trong âm mưu “ám sát tội ác” nhằm vào phái đoàn đàm phán Hamas tại Qatar hồi giữa tuần.

Một tòa nhà tại Doha (Qatar) hư hỏng sau tấn công của Israel nhằm vào lực lượng Hamas. Nguồn: Reuters

Trong một diễn biến đáng chú ý khác liên quan, truyền thông Qatar dẫn nguồn tin cấp cao Ai Cập cho biết Cairo sẽ tiếp tục vai trò trung gian đàm phán ngừng bắn giữa Israel và Hamas, bất chấp việc xảy ra cuộc tập kích của Israel nhằm vào các lãnh đạo Hamas ở Doha. Tuy nhiên, một số nguồn tin ngoại giao cùng lúc khẳng định giới chức Ai Cập sẽ không gặp gỡ phái đoàn thương lượng Israel trong giai đoạn tới.

Trước đó, giới chức Qatar cũng tuyên bố sẽ tiếp tục vai trò trung gian đàm phán ngừng bắn giữa Israel và Hamas, dù cực lực lên án cuộc tập kích của Israel vào Doha và coi đó là hành vi xâm phạm chủ quyền không thể chấp nhận được. Theo kế hoạch, hôm nay (12/9), Thủ tướng Qatar Mohammed Abdulrahman Al Thani lên đường tới Washington để thảo luận với giới chức Mỹ về các vấn đề liên quan, trong đó có cuộc tập kích của Israel vào Doha và nỗ lực thúc đẩy lệnh ngừng bắn mới.

Về tình hình thực địa tại Gaza, truyền thông Palestine cho biết trong ngày 11/9, quân đội Israel tiếp tục mở thêm nhiều cuộc tấn công dữ dội bằng cả bộ binh và không quân vào dải Gaza, trọng tâm là thành phố Gaza. Các cuộc tấn công khiến ít nhất 18 người chết, gần 200 người bị thương. Hầu hết thương vong xảy ra tại khu vực thành phố Gaza – mục tiêu chính của chiến dịch tấn công quân sự quy mô lớn mà Israel đang tiến hành vào dải Gaza.

Thủ tướng Israel tuyên bố “sẽ không có nhà nước Palestine”

Phát biểu trong một sự kiện tại một khu định cư của Israel ở phía Đông Jerusalem, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm qua (11/9) tuyên bố “sẽ không có nhà nước Palestine”, trong bối cảnh nhiều nước phương Tây cho biết sẽ công nhận nhà nước Palestine tại kỳ họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào cuối tháng 9. Thủ tướng Israel cho biết nước này sẽ thực hiện lời hứa rằng sẽ không có nhà nước Palestine, tuyên bố sẽ bảo vệ di sản, đất đai, an ninh và tăng số lượng dân cư tại khu định cư.

Israel từ lâu đã có tham vọng xây dựng trên khu đất rộng khoảng 12 km2 nằm ở phía Đông Jerusalem, được gọi là E1, nhưng kế hoạch này đã bị đình trệ trong nhiều năm do vấp phải sự phản đối của quốc tế. Tháng trước, Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich đã ủng hộ kế hoạch xây dựng khoảng 3.400 ngôi nhà trên khu đất này.

Thông báo của Bộ trưởng Tài chính Israel đã vấp phải sự lên án, khi Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết khu định cư này sẽ chia cắt Bờ Tây thành hai phần và gây ra mối đe dọa hiện hữu đối với nhà nước Palestine. Tất cả các khu định cư của Israel ở Bờ Tây, bị chiếm đóng từ năm 1967, đều bị coi là bất hợp pháp theo luật pháp quốc tế.