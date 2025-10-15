Hamas công khai hành quyết 7 người đàn ông ở Gaza

Trong video, những tay súng bịt mặt và đeo băng đầu màu xanh kiểu Hamas đã để 7 người đàn ông bịt mắt phía trước đám đông rồi bắt họ quỳ xuống.. Sau đó, những tay súng này xếp hàng phía sau các tù nhân và hành quyết họ bằng những phát súng bắn gần vào đầu. Trong khi đó, đám đông hô vang “Allahu Akbar” (nghĩa là “Đức Allah vĩ đại”).

Hamas thực hiện một vụ hành quyết bằng súng. Ảnh: RT, mạng xã hội.

Có thông tin nói rằng Hamas tố những người này là hợp tác với Israel hoặc tham gia những trận chiến nội bộ giữa Hamas và các phe phái khác tại Gaza.

Theo kế hoạch hòa bình của Tổng thống Mỹ Trump, Hamas sẽ phải giải giáp và từ bỏ quyền kiểm soát Gaza. Tuy nhiên, ông Trump lại trao cho họ cơ hội đóng vai trò lực lượng bảo vệ an ninh tại Gaza trong một thời gian nhất định.

Ông Trump nói với phóng viên hôm 14/10: “Họ có loại bỏ một số băng đảng tệ hại và giết một số thành viên băng đảng”. Ông Trump cho biết thêm, nếu Hamas “không giải giáp, chúng tôi sẽ tước khí giới của họ”.

Hãng tin Reuters hôm 13/10 cho hay, Hamas đã giết ít nhất 32 người trong một chiến dịch trấn áp an ninh ở Gaza trong kỳ nghỉ cuối tuần vừa qua. Reuters dẫn lời một quan chức Palestine cho biết những người bị giết thuộc về “một băng đảng có quan hệ với một gia đình ở thành phố Gaza”.

Trong giai đoạn đầu của lệnh ngừng bắn Israel - Hamas, nhóm vũ trang Hồi giáo này phóng thích 20 con tin Israel còn lại để đổi lấy khoảng 2.000 tù nhân Palestine bị Israel giam giữ. Tuy nhiên, Hamas chưa trao tất cả thi thể con tin đã tử vong cho Israel, khiến Israel giới hạn viện trợ nhân đạo và trì hoãn mở cửa biên giới phía Nam với Ai Cập.