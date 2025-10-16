Hamas chậm trao trả con tin, Israel chuẩn bị mở lại chiến dịch tại Gaza

Trong một thông báo tối qua, cánh vũ trang của phong trào Hamas ở dải Gaza cho biết nhóm này đã trao trả toàn bộ các con tin đã chết cho phía Israel “theo khả năng có thể”. Việc tìm kiếm và thu thập các thi thể con tin còn lại ở Gaza đòi hỏi các nỗ lực mở rộng và cần có thiết bị chuyên dụng để triển khai.

Theo truyền thông Israel, cho đến đêm 15/10, Hamas mới trao trả 9 thi thể trong tổng số 28 con tin đã chết mà Israel yêu cầu. Trong số này, 7 thi thể đã được xác định đúng là con tin; 2 thi thể còn lại vừa được bàn giao cho Tổ chức Chữ thập đỏ quốc tế và chưa thể xác minh. Vì vậy, thông báo của Hamas có thể được hiểu là 19 thi thể còn lại sẽ tiếp tục nằm lại dải Gaza trong thời gian tới, đồng nghĩa Hamas vi phạm cam kết ngừng bắn liên quan tới nội dung trao trả con tin.

Không khí náo nhiệt tại Quảng trường Con tin ở Tel Aviv khi các con tin được trả tự do. (Ảnh: Vietnam+)

Truyền thông và giới phân tích khu vực lo ngại việc Hamas chậm trễ trao trả thi thể con tin cho phía Israel theo thỏa thuận ngừng bắn giai đoạn 1 có thể dẫn tới những hệ lụy phức tạp, đặc biệt là nguy cơ khiến các cuộc đàm phán về triển khai giai đoạn tiếp theo của thỏa thuận bị đổ vỡ và xung đột bùng phát trở lại.

Trước đó, lãnh đạo chính phủ và quân đội Israel cũng nhiều lần cảnh báo sẽ mở lại chiến dịch vào Gaza nếu Hamas không tuân thủ đầy đủ cam kết và nghĩa vụ trong thỏa thuận ngừng bắn giai đoạn 1, trong đó có trao trả 48 con tin, bao gồm cả con tin còn sống và đã chết, cho phía Israel.