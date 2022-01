Hàm lượng chất dinh dưỡng trong quả dâu tây mang lại lợi ích cho sức khoẻ

Thêm vào đó, lượng chất xơ này còn tạo cảm giác no, giữ cho cơ thể no lâu, trái tăng cân. Ngoài ra, lượng chất xơ trong quả dây tây còn giúp cân bằng cholesterol trong cơ thể.

Dâu tây là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào cho cơ thể. Hàm lượng vitamin C trong quả dâu tây hoạt động như một chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp ngăn ngừa sự tấn công của gốc tự do. Đồng thời, lượng vitamin C này còn giúp tăng cường miễn dịch tạo ra collagen, giúp chữa lành vết thương cho cơ thể. Khoảng 2 - 3 quả dâu tây có thể đáp ứng một nữa nhu cầu vitamin C hằng ngày của cơ thể.

Phốt pho và mangan

Bên cạnh những chất dinh dưỡng trong, quả dâu tây còn có một lượng phốt pho và mangan đáng kể. Lượng phốt pho và mangan này hỗ trợ sức khỏe xương khớp, giúp xương dẻo dai, chắc khỏe. Ngoài ra, 2 khoáng chất này còn giúp duy trì các chức năng nhận thức.